前桃園市長鄭文燦日前遭指在人事凍結前，就將可機要任用的高階職缺以簡任事務官「卡好卡滿」，導致桃園市長張善政接任後難以調動，只能以較低位階進用機要。對此，桃園市議員凌濤點出張善政目前面臨人力使用問題，並認為若選前被鄭文燦升任的文官沒有作為且酬庸，「就算不是一級主管，都要叫來議會高度檢視」。

凌濤昨(29)日在政論節目《少康戰情室》中指出，鄭文燦選前一些公共工程有那麼多狀況，因此張善政必須一一去檢視，但檢視並非說一定有弊案或一定要找麻煩，而是站在民眾角度，看安全性、使用上有沒有狀況去做檢討。然而，凌濤認為，張善政在檢討過程中，將碰到人力使用問題，因為有一些公共人才，但在機要聘用部分怎麼使用。

凌濤透露，桃園市府遇到的狀況不是一般機要缺任滿而是簡任缺任滿，雖然鄭文燦對外宣稱機要全部請辭，但張善政想用的機要，卻沒有相應的簡任缺讓他們履職。不過凌濤認為，選前被鄭升任的文官，表現好可以持平使用、不分藍綠，若佔著茅坑沒有作為的狀況，而且是酬庸的話，「就算不是一級主管，都要叫來議會高度檢視」。

針對傳出將高階機要人事「卡好卡滿」，鄭文燦辦公室日前發聲明，強調鄭卸任時，政務官在最後一次市政會議總辭，機要也全部辭職，並無占缺。親鄭人士透露，桃園近年陸續有優秀公務員通過簡任訓，本就可以升官，鄭只是依公務員體制讓文官升遷，絕無用自己人馬占缺。