金管會宣布對國內金融機構啟動永續金融評鑑作業，首屆將有35家銀行、9家證券商、8家壽險業、5家產險業、1家再保險業等共58家金融機構，由金融研訓院、保發中心及證基會組成的評鑑作業小組進行評鑑，預計2023年底前公布各業別前20％名單。

金管會為提升金融業主動因應氣候變遷及ESG相關風險能力，引導消費者、投資人及實體產業共同重視永續發展，攜手台灣金融研訓院、保發中心及證基會配合「綠色金融行動方案3.0」，公布首屆永續金融評鑑作業指標。

金管會表示，評鑑參考國際標準及國內金融業發展進程，搭配現行「公司治理評鑑」指標項目及作法，建構兼容國內外永續金融發展趨勢的評鑑機制。評鑑初期先針對較大規模業者、再逐步納入較小規模業者，盼藉此促使金融業積極審視氣候變遷及ESG相關風險。

綜規處處長胡則華表示，評鑑考量金融各業不同業務特性和風險，設計質化與量化題組，包括共同指標112題及分業指標58題，分為「永續發展綜合指標」與「環境、社會、公司治理（ESG）」三支柱指標。

首屆評鑑對象包括排除輸銀及3家純網銀的全體國銀、上市櫃及非屬集團企業且股本達逾50億元證券商、資產規模前五大產險業、規模逾1兆元的壽險業及國內再保險業，合計共35家銀行、9家證券商、8家壽險業、5家產險業及1家再保險業接受評鑑。

金管會指出，受評機構應於明年8月15日前申報並上傳相關評鑑資料，屆時將由研訓院、保發中心及證基會聯合組成評鑑作業小組，結果經評鑑委員會決議通過後，預計於明年底前按公布各業別前20％名單，不公布成績高低排名。

金管會表示，為提升金融業主動因應及掌握ESG及氣候風險與商機，期能透過永續金融評鑑促使金融業積極審視相關風險、強化因應能力並培養韌性，進而發揮金融業對產業的影響力，引導消費者、投資人及實體產業共同重視永續發展。