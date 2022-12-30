小編今（30）日精選5件不可不知的國內外財經大事。大陸國務院關稅稅則委員會29日公布明（2023）年關稅調整方案。針對台灣各界關心的「海峽兩岸經濟合作架構協定」（ECFA）早收清單貨品稅率，陸方公告，2023年將繼續實施協定稅率。

【1】陸2023關稅調整出爐 兩岸ECFA早收優惠續行

依照往例，大陸每年底都會公告隔年的關稅變動措施。大陸財政部29日公告指出，2023年1月1日起，將對1,020項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率，調整後大陸關稅總水準將從7.4％降至7.3％。

公告稱，大陸與東協、智利、新加坡、喬治亞自由貿易協定，以及大陸與香港、澳門「關於建立更緊密經貿關係的安排」（CEPA）和兩岸ECFA都已完成降稅，新年度將繼續實施協定稅率。

【2】台股今封關 外資賣超篤定創紀錄

台股2022年今日封關，回顧今年以來受通膨壓力高漲、美暴力升息影響，促使外資大舉退潮，全年賣超金額篤定超過1.2兆元，創歷年外資賣超歷史新高；不僅連三年賣超，金額更是超越2020、2021兩年總和。展望後市，法人認為在升息幅度減輕下，預期外資調節力道有望趨緩。

【3】台積全球研發中心將進駐8千人

台積電29日在南部科學園區Fab 18廠新建工程基地舉行3奈米量產暨第八期上樑擴廠典禮，董事長劉德音表示，台積電全球研發中心將於2023年第二季在新竹科學園區正式開幕，預計將可進駐8,000位研發人員，而目前準備中的2奈米晶圓廠，分別落址新竹與中部科學園區，共計六期的工程皆依計劃持續進展中。

【4】基本工資、免稅額將調高 16項措施元旦上路

新的一年將至，行政院29日公布16項惠民措施，包含調高基本工資、約232萬人受惠；調高綜所稅免稅額跟扣除額、總計641萬戶受惠；還有大宗物資調降措施延到明年3月底；購買電動機車補助每輛最高7,000元等。相關措施明年元旦起實施。

【5】制裁不手軟 美封殺陸企逾600家

中美貿易戰爆發以來，戰火一路蔓延至金融和科技戰，使雙邊關係每況愈下，據統計，截至2022年末，美國以國安為由向中國實施的出口制裁，已波及超過600家企業和實體。然而，在美國「脫鉤」導向的政策下，中國與亞洲國家的貿易關係卻反向加深。