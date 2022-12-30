小兒遺傳內分泌科醫師陳菁兒分享，最近收治一個1歲半的女童，突然來了7天月經，讓家長驚嚇送醫，檢查半天卻查不出問題，後來才發現應是媽媽每天幫孩子擦的乳霜惹禍，由於乳霜含有雌激素，每天擦2至3次，恐導致幼童出現性早熟的症狀。

陳菁兒在節目《醫師好辣》上分享，女生8歲、男生9歲前，如果出現第二性徵就屬於性早熟。不過，在過去20年以來，全球青春期的時間都提早了1年，撇掉生病的原因，主要是因為肥胖與環境荷爾蒙的問題，間接導致孩子的青春期提早報到。

陳菁兒表示，近日她收治一個特別的個案，一名年僅1歲半的女童突然來了月經，而且1次就來了7天，讓家長嚇到趕緊送醫，但經過一系列的檢查卻都找不到異狀，直到詢問媽媽以後，才驚覺可能是擦了含有雌激素的乳霜惹禍。

陳菁兒指出，這位媽媽每天會幫女童擦2到3次的乳霜，而乳霜會被皮膚慢慢吸收，而乳霜內的雌激素很有可能就這樣被吸收了，才導致1歲多的幼童出現性早熟的症狀。