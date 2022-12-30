總統蔡英文27日召開國安高層會議，拍板從113年1月1日起，94年次1月1日以後出生役男，義務役役期由4個月改為1年，並配合調高薪資。曾在陸軍101兩棲偵查營隊（俗稱「海龍蛙兵」）服役的國民黨立委江啟臣指出，他問國防部部長邱國正，兵役延長至1年，這個日期是怎麼算出來的？邱直言，因為這樣就不用卡在立法院，不用修法也最快；此說法令他傻眼，痛批蔡政府政策決定極度草率。

江啟臣昨（29）日在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉表示，兵役延長背後最重要的關鍵在於，蔡政府整個國防戰略目標是什麼？是否要從「嚇阻」轉為「巷戰」了？馬英九執政時期叫作「有效嚇阻的戰略」，蔡英文剛上任時則說「重層嚇阻的戰略」，兩位總統的目標都是「嚇阻」，也就是不能讓敵方越雷池一步，讓敵方顧忌代價而不敢貿然進犯。

江啟臣直言，蔡政府的戰略目標顯然就是，現在大家只能準備巷戰了，也就是所謂的「肉搏戰」，這真的很糟糕，這樣的國防戰略根本不對，因為就等於叫大家直接去犧牲了，與我們過往理念相悖。應該是要去算說，我們總體兵力需要多少，其中有多少可由募兵來做？不夠的差了多少，該由徵兵或其他方式處理？而非簡單的把役期從4個月變1年就好了。

不僅如此，江啟臣更爆料，他28日問邱國正，役期為何從4個月變1年？1年這個日期是怎麼算出來的？邱直接在國民黨黨團講一句話：「因為1年不用修法、不用曠日廢時，因為在《兵役法》裡面就是有兩條，一條是4個月的訓練，一條是1年的義務役，所以恢復義務役最快，不用卡在你們立法院！」江痛批，由此可見蔡政府有多草率，他們根本沒有計算實際兵力所需，而只在乎「不用修法、最快」，只想著如何可以不用經過立法院，那根本不需要2年準備，2天就夠了。