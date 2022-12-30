台中市豐原區東洲路一處工廠昨（29）日晚間發生大火，造成4死2傷的慘劇。台中市府表示，起火的2層鐵皮建物初步判定屬倉庫，無辦理特登納管，亦無工廠列管、稽查紀錄，後續將依規辦理違建查報並通知所有權人或管理人限期改善或拆除。

台中市消防局昨（29）日晚間7時36分接獲報案，豐原區東洲路186巷工廠傳出火警，現場冒出濃煙，台中市消防局派遣第一大隊、豐原、神岡、豐南、潭子、后里等6單位，共26輛消防車、66名人員前往搶救，由消防局長孫福佑在場指揮搶救，並於晚間8時32分火勢撲滅。經緊急送醫搶救，其中4名不幸罹難，2名持續搶救中。

經發局表示，經查起火處為「雅速達股份有限公司」，現場為2層鐵皮建物，初步判定屬倉庫，無辦理特登納管，亦無工廠列管、稽查紀錄。

都發局表示，經查該處位於都市計畫內農業區，無違建查報紀錄及建築物公安申報紀錄，後續將依規辦理違建查報並通知所有權人或管理人限期改善或拆除。