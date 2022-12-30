美國印太司令部說，中方海軍殲-11戰機12月21日飛入距離RC-135「鉚接」（Rivet Joint）電子偵察機機頭20英尺（約6公尺）以內的空域，進行危險攔截。

美國印太司令部說，1架中國戰機上周在南海上空攔截美國偵察機，並有「危險舉動」，迫使美國軍機迴避。

據CNN新聞網29日報導，美國印太司令部周四在聲明裡說，中方海軍殲-11戰機12月21日飛入距離RC-135「鉚接」（Rivet Joint）電子偵察機機頭20英尺（約6公尺）以內的空域，而當時約有30人在機上。RC-135為了避免相撞，只好採取迴避行動。

聲明指出，事發當時，RC-135在南海上空的國際空域內，「合法執行例行任務」。而美國印太司令部拍攝的影片顯示，殲-11戰機就在RC-135機頭旁飛行。一名五角大廈官員說，當兩機接近時，中方戰機不太可能和較大的重型美國偵察機維持安全目視間隔。當時RC-135原本維持既有航道和飛速，但為了避免相撞，只好從殲-11下方飛離以迴避。

U.S. military officials said today that a Chinese fighter jet came within 20 feet of a U.S. Air Force jet. The close encounter forced the American plane to swerve to avoid a collision last week in the South China Sea. pic.twitter.com/lAW2lfRN3w — CBS Evening News (@CBSEveningNews) December 30, 2022

這名國防官員說，絕大多數——包括美中軍機在內，彼此都以安全、專業的方式互動，但是當遇到這類狀況，美方判斷不安全時，就會透過外交和軍事管道，循溝通管道向北京反應。

另一方面，聲明強調，美國印太聯合部隊致力維護印太區的自由和開放，將遵循國際法，在適當維護所有船隻和飛機安全的情況下，繼續在國際海空域飛行、航行，並執行任務。