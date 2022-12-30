比利（Pele）有一個非凡的球員生涯，不過關於這位球王進球數的真實性一直被外界討論，比利過去曾強調自己一共踢了1366場比賽，打進了1283顆進球，每場平均可打進不可置信的0.93球，是他成為有史以來最偉大足球員的原因之一，2013年比利更是被金氏世界紀錄認證為足球界進球數最多的球員。

不過比利活躍的時期是一個不容易紀錄數據的年代，很多人質疑他的進球數量，因為比利的進球計算包含了表演賽以及與半職業球隊交手的比賽，如果只算正式比賽，比利的進球數不到800顆，落後C羅（Cristiano Ronaldo）、梅西（Lionel Messi）等當代巨星，阿根廷傳奇馬拉度納（Diego Maradona）就曾在節目中開酸比利：「你是對上誰進的球？跟你姪子在後院玩耍時嗎？」

金氏世界紀錄採用的是1279顆進球，比利曾說自己在職業生涯結束時，還特別規劃了幾場慶祝比賽。至於國際足聯（FIFA）及比利的母隊桑托斯都認為比利生涯攻進了1281顆進球，不過2家機構都沒有列出比利進球及比賽的完整清單。

根據被認可為最準確的足球數據網站《RSSSF》，比利的生涯進球數為1284顆，與比利本人的說法還多了1顆，但比利並非是唯一一位進球數超過千顆的球員，曾為奧地利及捷克效力的比坎（Josef Bican）以超過1400顆進球位於榜單龍頭，其次是巴西前鋒佛萊登瑞奇（Arthur Friedenreich）1329球，若把範圍縮減成為正式比賽，比利的進球數就只有769顆，C羅以819球高居第一，而梅西則以799顆位居第二。