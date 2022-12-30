生活中常會時不時發現「指甲起絲」的問題，指甲旁邊的皮膚跑起了一條絲，看了不舒服、又會勾衣服，想撕又不好撕，撕了又會痛讓人相當困擾。這究竟是缺乏了什麼營養？又是什麼原因所致？該如何處理？美麗信義皮膚科主治醫師曾奕騰醫師一一說明。

●指甲起絲是因缺營養？醫指常見4原因 營養別亂補

曾奕騰醫師表示，指甲起絲稱為「懸甲」（Hangnail）或「倒刺」，最主要的原因和皮膚乾燥有關，常見出現在天冷的時候，另外像是醫護人員、清潔人員、防疫人員等，較常洗手或使用酒精乾洗手的族群也較為常見。而像是美髮從業人員較常接觸清潔劑、化學藥劑的族群，也會有較高的機率出現倒刺。另外，部分有異位性皮膚炎或手部濕疹的患者，也較容易出現此情況。也有一部份原因是和頻繁修剪、習慣剝甲緣、咬手指或咬指甲有關。

曾奕騰醫師也表示，指甲起絲、倒刺多半與營養缺乏沒有太大的關聯。因此也提醒民眾不要因為「聽說是缺乏某個營養」而亂補，若真有需要，還是詢問醫師、營養師等專業人士，檢查之後了解後再補，以免自行亂補形成更多問題。

指甲起絲時再怎麼不舒服，也千萬不要用手去撕、試圖拔起來、或是用嘴巴去咬。曾奕騰醫師表示，這些「用扯」的方式除了無法解決起絲的問題、通常難以連根拔起，不僅依舊存在，還會讓傷口範圍更大或增加傷口、形成更深的傷口而已，且容易甲溝發炎、細菌感染甚至蜂窩性組織炎，臨床上很多手指甲溝炎的患者，就是在此情況下形成的。

指甲起絲時最保險、也最能解決當前問題的方法就是剪斷，曾奕騰醫師建議用沒有生鏽、乾淨的小剪刀或指甲刀修剪，若情況允許，先用酒精消毒刀具更好。修剪時也注意避免剪得太深，以免另外形成刀傷。

●簡單5方法防範指甲起絲 出現紅腫熱痛盡早就醫檢查

民眾日常若要防範指甲起絲、倒刺的問題，曾奕騰醫師建議，可減少非必要的清潔、噴酒精。若要做家事、接觸清潔劑、化學藥劑時，就佩戴手套避免直接接觸。剪指甲時也注意避免過度修剪。若有手部濕疹、異位性皮膚炎等皮膚疾病，應就醫並妥善治療。

日常也避免手摳指甲、牙齒咬指甲等習慣，並多擦些乳液、護手霜均勻塗抹在雙手及指甲邊緣，可一日數次，建議在手部清潔後就立即塗抹、補上為佳，通常一天只有擦一兩次往往不夠。

若是真的忍不住、不慎手拔倒刺，使得手指出現紅、腫、熱、痛，或者出現蓄膿等異常症狀，應立即尋求醫師協助並治療，以免引發更麻煩的蜂窩性組織炎。

文章來源：本文由《今健康》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章