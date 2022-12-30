2022年，世界上許多舉足輕中的人物相繼離世，讓我們回顧一下他們的故事，繼往開來，準備迎接未來日子裡的挑戰。

2022年6月3日，在倫敦舉行的閱兵儀式結束後，伊麗莎白二世女王在白金漢宮陽台上微笑。（美聯社）

96歲 伊麗莎白二世 在位70年備受尊崇

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）於當地時間9月8日下午3點10分，在蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡與世長辭，享耆壽96歲，在位70年間，任命從邱吉爾（Winston Churchill）到特拉斯（Liz Truss）共15任英相，是世上在位最久的君王。她是英國人眼中集堅強與智慧於一身的女王，一生見證英國百年，自身也已成為英國象徵。

當愛德華八世為了愛情放棄王位後，「王冠」的榮耀與沉重來到伊麗莎白父親喬治八世頭上，再傳遞給女兒伊麗莎白。25歲便成為女王的她，甫上任便面臨美蘇冷戰、大英帝國解體、22個殖民地獨立、英國退出歐盟等艱困國際情勢；對內則面臨君主制度存廢的爭論。而她跟夫婿菲利浦親王74年的幸福婚姻，證明愛情和皇室責任可以並存。

伊麗莎白二世統治跨越了英國的重大政治變革時期，她還經歷了家庭劇變，孩子們的婚姻破裂，戴安娜王妃的去世，以及哈利王子和梅根決定退出高級皇室成員的角色。用她自己的話來說，這就是她的生活。

伊麗莎白則謹記母親的教導：「永不抱怨，永不解釋」，一次次用堅忍與智慧帶領王室優雅地度過驚濤駭浪

2000年2月20日，江澤民在廣東省高州市領導幹部「三講」教育會議上發表談話。（新華社）

96歲 江澤民 發展新的兩岸關係

六四事件之後趙紫陽遭罷黜，江澤民匆匆登上中共總書記大位，是中國新經濟崛起、兩岸關係翻轉的關鍵時期。在鄧小平的授意下，江澤民主導改革開放，為民營經濟營造相對寬鬆環境，孕育出馬雲等新時代的民營企業家。但他也遭批評以縱容官員貪汙換取政治支持，開啟「太子黨」規模化經商斂財先河。

江澤民是最勇於探索兩岸關係的中共領導人。他上任後派密使試探兩岸互動可能、拍板「九二共識」促成2次辜汪會談，讓汪道涵不斷擴大「一個中國」解釋空間；但任內2次飛彈試射也嚴重傷害兩岸情感。他和前總統李登輝主政兩岸期間的的交鋒，迄今仍影響兩岸互動。

1989年11月7日，蘇聯總統戈巴契夫在革命日慶祝活動中在紅場上揮手致意。（美聯社）

91歲 戈巴契夫 改革蘇聯終結冷戰

執政不到7年，戈巴契夫便領導蘇聯從共產主義步入民主政治，在未流血情況下結束長達40年的冷戰。不論是魄力和決心，戈巴契夫無疑是20世紀最偉大的領袖之一。德國人感謝他促成兩德統一，東歐人感謝他瓦解了共黨政權，全世界都感謝他降低了核子毀滅的威脅。俄國總統普丁8月31日發表哀悼聲明，指戈巴契夫「在一段複雜、巨變的時期領導這個國家」、「對世界歷史造成巨大影響」。普丁曾說蘇聯瓦解是「本世紀最大的地緣政治災難」，但他在悼文中措辭謹慎，讚揚戈巴契夫對改革的必要性有著深刻理解，並試圖對問題提出解方。

曾獲得諾貝爾和平獎的戈巴契夫在俄羅斯遭鄙棄，在國際卻被譽為英雄。美國總統拜登讚揚他是讓世界更加安全的「罕見領袖」、是「眼光卓越」的人。法國總統馬克宏說，戈巴契夫是一位和平人士，他的選擇為俄國人民開闢自由之路。

然而戈巴契夫帶來的民主與改革風潮，改變世界秩序，卻也擊垮戈巴契夫的控制權。當一個國家宣布獨立，蘇聯於1991年宣告解體，戈巴契夫辭去蘇聯總統。他步出克里姆林宮時，告訴記者他不會哭泣，「對於一個真正的政治家來說，其目的不是保衛自己的權力和地位，而是推進國家的進步和民主」。

綜觀20世紀或任何時期，少有單一領導人能對其身處的時代造成如此深遠影響，歐洲版圖重新劃分，世界秩序因此改變。

2020年9月16日，即將卸任的日本首相安倍晉三抵達首相辦公室參加內閣會議時對媒體發表講話。（美聯社）

67歲 安倍晉三 史上最友台日相

安倍晉三是二戰後最年輕的日本首相，也被視為二戰後最重要的日本國家領導人。安倍曾任首相長達3188天，是史上任期最長的日本首相，創下「安倍障礙」。卸任後仍持續發揮影響力，曾針對俄烏戰爭發表「台灣有事日本就有事」看法，呼籲國際重視台海問題，是史上最友台的日本首相。

出身政治世家的安倍，是日本屈指可數的「政3代」人物。父親安倍晉太郎曾任首相中曾根康弘的外相，外公是前首相岸信介，岸信介胞弟佐藤榮作也當過首相，加上安倍晉三，在日本號稱「一家三宰相」。安倍任內經歷311東日本大地震與福島核災重建之路，日本通縮經濟有待復興。上任後提出「安倍經濟學」政策，卻面對新冠疫情導致東奧及「森友學園」低價購地醜聞等重擊。

安倍卸任後以國會眾議員身分持續發揮影響力，卻和外公岸信介一樣遭遇暗殺，為傳奇一生畫下令人驚訝的句點。

2016年3月15日三宅一生在東京國家藝術中心留下的照片。（美聯社）

84歲 三宅一生 傳奇設計名揚國際

日本傳奇設計師三宅一生，結合日本傳統質料與現代時裝技術，獨樹一格。他是少數能名揚國際的日本設計師，1992年推出「一生之水」香水，曾創下每14秒賣出1罐的奇蹟。蘋果創辦人賈伯斯的招牌黑色高領毛衣也是三宅一生手筆。從巴黎、紐約紅回日本的三宅一生，其實是廣島原爆倖存者，母親因輻射暴露去世。三宅去世隔天正好是廣島原爆77周年紀念日。他不想被貼上「原爆倖存者」的標籤，但曾坦承：「當我閉上眼睛，我仍然看到任何人都不應經歷的事情」。他選擇從事時尚產業：「我更願意去思考可以去創造而非破壞，並帶來美麗和快樂的事物。」

91歲 尚盧高達 成為不朽然後死去

2010 年11月30日，法國導演讓尚盧高達出席瑞士蘇黎世舉行「設計大獎賽」頒獎典禮。（美聯社）

執導「斷了氣」等名片的法國導演尚盧高達，是法國新浪潮電影的推手。他以手持攝影、大膽的跳接剪輯手法，以及主角呢喃著存在主義式的對白，打破電影的傳統結構。他是電影的革命家，不斷挑戰與顛覆、重新定義電影的疆界；帶著電影從通俗跨入藝術，讓電影人和繪畫大師和文學家平起平坐。連離開世界的方式也顛覆世俗，選擇在瑞士湖畔住所選擇安樂死。

高達成名作「斷了氣」的主角曾被問道，「你一生中最大的野心是什麼？他回答：「成為不朽，然後死去。」也成為他的最佳寫照。

84歲 歐布萊特（Madeleine Jana Korbel Albright）動物胸針外交

美國首位女國務卿歐布萊特是上個世紀最具影響力的女政治家之一，以「胸針外交」聞名全球。她擔任駐聯合國代表期間，對伊拉克入侵科威特表示不滿，會見伊拉克官員時戴上小型蛇形胸針，暗喻「美國就如同一條千萬不能踩的蛇」。

1997年2月24日，時任美國國務卿的歐布萊特（右）與時任中國大陸國家主席江澤民在北京會晤中握手。（美聯社）

歐布萊特被譽為「民主的擁護者」，1999年推動柯林頓政府干預科索沃，最終終止科索沃種族清洗。美總統拜登形容歐布萊特：「她的名字仍是美國作為正義力量的代名詞」。歐布萊特將蝶蜂昆蟲、飛禽走獸等胸針，當成傳達外交意涵的政治語言。退休後她將一生收藏的動物形胸針寫成書「讀我的胸針．一個外交官的珠寶盒」。

90歲 稻盛和夫 救回日本航空的經營之神

京瓷創辦人稻盛和夫和松下電器創辦人松下幸之助同享日本「經營之神」美譽。2010年，稻盛和夫應日本政府強烈請求，擔任陷入經營危機的日本航空公司董事長，無償指揮日航重振旗鼓。採用把公司組織畫分為小的單元進行核算管理的京瓷經營手法「阿米巴經營」，使業績得到恢復，2012年促成了日航在東京證券交易所主板重新上市。

2010年2月1日，稻盛和夫出任日本航空公司董事長時的新聞發布會。（美聯社）

學習稻盛和夫的人生與經營哲學的學習團體「盛和塾」，吸引全球近2萬人參加。「作為人，若相信是正道，就要堅決貫徹到底」等稻盛和夫獨特的經營論也為人所知，受到許多經營者推崇。

他的經營哲學，被視為二戰後日本再起的精神象徵，曾說：「員工因為有失敗餘地，因此有勇氣不斷地接受新挑戰，並更賣力工作」。

2017年9月19 日，李奇在捷克共和國動物園裡放了一只犀牛角進行焚燒。（美聯社）

77歲 李奇 證明了人類起源源自於非洲

肯亞人類學家、保育人士李奇（Richard Leakey），從未接受過正式考古訓練，卻完成「人類源自非洲」的重大發現。1970年代，以李奇為首的考古團隊在1972年發現190萬年前的巧人（Homo habilis）頭骨，1975年又發現160萬年前的直立人（Homo erectus）頭骨，重新校準了外界對人類演化的科學理解。1984年間甚至挖掘出一具近乎完整的直立人骨架化石「圖爾卡納男孩」（Turkana Boy），改寫了科學界對人類演化的詮釋。。

李奇也致力野生動物環保，象牙帶來的驚人利潤，讓獵殺非洲大象在1980年代後期達到高峰，李奇成為當時反對全球象牙合法交易最重要的力量，率人點火焚燒12公噸的象牙向盜獵者宣戰。李奇49歲時飛機失事失去雙腿，依然對政治和學術研究保持熱情與活力，曾說希望自己的墓誌銘是「我希望自己是有用的」。

60歲 高橋和希 遊戲王掀全球狂熱

日本漫畫家高橋和希33歲時靈光一閃想要創作「主角絕對不會打人的格鬥漫畫」，此一奇思異想誕生了遊戲王，發行冊數超過4000萬本，更以全球超過250億的數字成為「世界銷售最多的交換卡片遊戲」。遊戲王其實是成長故事，透過遊戲紓解各種人際關係不知如何處理的焦慮。而高橋和希本人也因為在沖繩縣恩納村海邊救助一名10多歲少女而跳進海中，這名少女後來被與高橋和希一同前往救助的美軍救起，但之後並未見到高橋蹤影。日本網友留言盛讚高橋的勇氣「不是誰都能做得到」，這種從正義感出發不顧自身安危捨身救人的行動。

88歲 藤子不二雄A 忍者哈特利之父

藤子不二雄A本名安孫子素雄，和創作「哆啦A夢」的漫畫家藤子F不二雄是從小學就認識的一生摯友。藤子不二雄A代表作包括青少年漫畫「忍者哈特利」、「怪物王子」。

藤子不二雄A在自傳中回憶他和藤子F不二雄的相遇相知，感慨：「這就是所謂的命中注定」。

如今，安孫子素雄已追隨藤本弘的腳步前往天國，世間再無“藤子不二雄”，但他們留下了哆啦A夢、Q太郎與我們相伴。

OMG. I'm just finding out comic book writer legend Neal Adams died. 😔

Rest in Peace. pic.twitter.com/xlAY26QIzE — Dee Cee (@DeeCeeGrayson) April 30, 2022

80歲 尼爾亞當斯（Neal Adams） 賜予超人英雄漫畫血肉

創作蝙蝠俠、超人的漫畫家尼爾．亞當斯，不僅用畫筆創造了英雄，更為英雄注入凡人特質，為現代漫畫吸引更多成熟讀者，翻轉整個產業。亞當斯在1960年代和1970年代創作蝙蝠俠、超人、復仇者和Ｘ戰警等經典漫畫人物，將藥物成癮、種族主義等議題注入漫畫之中。

2010年1月17日，米蘭時裝週期間，英國設計師魏斯伍德在2010/11秋冬男裝結束後接受掌聲。(路透社）

「龐克教母」魏斯伍德（Vivienne Westwood）英國時間29日辭世，享年81歲，稍早官方社群已發出聲明稿證實。2022年尾聲時尚圈又失去一位傳奇設計師，擁有「龐克時尚教母」之稱的魏斯伍德「平靜地在家人陪伴下」安詳離世。

1971年，馬爾科姆開設一家商店，薇薇安在此時開始設計時裝，曾為男友設計舞台服裝，1972年和後來的性手槍樂團（Sex Pistols）的經理麥拉倫（（Malcom McLaren））合資開設「Let it Rock」酒吧，銷售唱片及衣服，帶領起龐克風潮。其後建立起以自己名字為名的時裝品牌。經常遊歷米蘭和巴黎。中文媒體常稱呼其綽號「西太后」。

魏斯伍德為其中一個在1970年代間深受龐克文化影響的服裝設計師，她曾說「我是龐克文化的救世主，哪有一個人能在這種文化中擱下一個評論？」。這種「龐克派服裝」包括性虐待服裝、束縛式繫帶、安全扣針、刀片及鎖鏈等標誌性飾物，以及誇張的頭髮及化妝。

魏斯伍德的丈夫同時也是創意夥伴安德烈亞斯克朗塔勒（Andreas Kronthaler）也悲痛表示「我將繼續在心中懷念薇薇。」