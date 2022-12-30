2022年，世界上許多舉足輕中的人物相繼離世，讓我們回顧一下他們的故事，繼往開來，準備迎接未來日子裡的挑戰。
96歲 伊麗莎白二世 在位70年備受尊崇
英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）於當地時間9月8日下午3點10分，在蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡與世長辭，享耆壽96歲，在位70年間，任命從邱吉爾（Winston Churchill）到特拉斯（Liz Truss）共15任英相，是世上在位最久的君王。她是英國人眼中集堅強與智慧於一身的女王，一生見證英國百年，自身也已成為英國象徵。
當愛德華八世為了愛情放棄王位後，「王冠」的榮耀與沉重來到伊麗莎白父親喬治八世頭上，再傳遞給女兒伊麗莎白。25歲便成為女王的她，甫上任便面臨美蘇冷戰、大英帝國解體、22個殖民地獨立、英國退出歐盟等艱困國際情勢；對內則面臨君主制度存廢的爭論。而她跟夫婿菲利浦親王74年的幸福婚姻，證明愛情和皇室責任可以並存。
伊麗莎白二世統治跨越了英國的重大政治變革時期，她還經歷了家庭劇變，孩子們的婚姻破裂，戴安娜王妃的去世，以及哈利王子和梅根決定退出高級皇室成員的角色。用她自己的話來說，這就是她的生活。
伊麗莎白則謹記母親的教導：「永不抱怨，永不解釋」，一次次用堅忍與智慧帶領王室優雅地度過驚濤駭浪
96歲 江澤民 發展新的兩岸關係
六四事件之後趙紫陽遭罷黜，江澤民匆匆登上中共總書記大位，是中國新經濟崛起、兩岸關係翻轉的關鍵時期。在鄧小平的授意下，江澤民主導改革開放，為民營經濟營造相對寬鬆環境，孕育出馬雲等新時代的民營企業家。但他也遭批評以縱容官員貪汙換取政治支持，開啟「太子黨」規模化經商斂財先河。
江澤民是最勇於探索兩岸關係的中共領導人。他上任後派密使試探兩岸互動可能、拍板「九二共識」促成2次辜汪會談，讓汪道涵不斷擴大「一個中國」解釋空間；但任內2次飛彈試射也嚴重傷害兩岸情感。他和前總統李登輝主政兩岸期間的的交鋒，迄今仍影響兩岸互動。
91歲 戈巴契夫 改革蘇聯終結冷戰
執政不到7年，戈巴契夫便領導蘇聯從共產主義步入民主政治，在未流血情況下結束長達40年的冷戰。不論是魄力和決心，戈巴契夫無疑是20世紀最偉大的領袖之一。德國人感謝他促成兩德統一，東歐人感謝他瓦解了共黨政權，全世界都感謝他降低了核子毀滅的威脅。俄國總統普丁8月31日發表哀悼聲明，指戈巴契夫「在一段複雜、巨變的時期領導這個國家」、「對世界歷史造成巨大影響」。普丁曾說蘇聯瓦解是「本世紀最大的地緣政治災難」，但他在悼文中措辭謹慎，讚揚戈巴契夫對改革的必要性有著深刻理解，並試圖對問題提出解方。
曾獲得諾貝爾和平獎的戈巴契夫在俄羅斯遭鄙棄，在國際卻被譽為英雄。美國總統拜登讚揚他是讓世界更加安全的「罕見領袖」、是「眼光卓越」的人。法國總統馬克宏說，戈巴契夫是一位和平人士，他的選擇為俄國人民開闢自由之路。
然而戈巴契夫帶來的民主與改革風潮，改變世界秩序，卻也擊垮戈巴契夫的控制權。當一個國家宣布獨立，蘇聯於1991年宣告解體，戈巴契夫辭去蘇聯總統。他步出克里姆林宮時，告訴記者他不會哭泣，「對於一個真正的政治家來說，其目的不是保衛自己的權力和地位，而是推進國家的進步和民主」。
綜觀20世紀或任何時期，少有單一領導人能對其身處的時代造成如此深遠影響，歐洲版圖重新劃分，世界秩序因此改變。
67歲 安倍晉三 史上最友台日相
安倍晉三是二戰後最年輕的日本首相，也被視為二戰後最重要的日本國家領導人。安倍曾任首相長達3188天，是史上任期最長的日本首相，創下「安倍障礙」。卸任後仍持續發揮影響力，曾針對俄烏戰爭發表「台灣有事日本就有事」看法，呼籲國際重視台海問題，是史上最友台的日本首相。
出身政治世家的安倍，是日本屈指可數的「政3代」人物。父親安倍晉太郎曾任首相中曾根康弘的外相，外公是前首相岸信介，岸信介胞弟佐藤榮作也當過首相，加上安倍晉三，在日本號稱「一家三宰相」。安倍任內經歷311東日本大地震與福島核災重建之路，日本通縮經濟有待復興。上任後提出「安倍經濟學」政策，卻面對新冠疫情導致東奧及「森友學園」低價購地醜聞等重擊。
安倍卸任後以國會眾議員身分持續發揮影響力，卻和外公岸信介一樣遭遇暗殺，為傳奇一生畫下令人驚訝的句點。
84歲 三宅一生 傳奇設計名揚國際
日本傳奇設計師三宅一生，結合日本傳統質料與現代時裝技術，獨樹一格。他是少數能名揚國際的日本設計師，1992年推出「一生之水」香水，曾創下每14秒賣出1罐的奇蹟。蘋果創辦人賈伯斯的招牌黑色高領毛衣也是三宅一生手筆。從巴黎、紐約紅回日本的三宅一生，其實是廣島原爆倖存者，母親因輻射暴露去世。三宅去世隔天正好是廣島原爆77周年紀念日。他不想被貼上「原爆倖存者」的標籤，但曾坦承：「當我閉上眼睛，我仍然看到任何人都不應經歷的事情」。他選擇從事時尚產業：「我更願意去思考可以去創造而非破壞，並帶來美麗和快樂的事物。」
91歲 尚盧高達 成為不朽然後死去
執導「斷了氣」等名片的法國導演尚盧高達，是法國新浪潮電影的推手。他以手持攝影、大膽的跳接剪輯手法，以及主角呢喃著存在主義式的對白，打破電影的傳統結構。他是電影的革命家，不斷挑戰與顛覆、重新定義電影的疆界；帶著電影從通俗跨入藝術，讓電影人和繪畫大師和文學家平起平坐。連離開世界的方式也顛覆世俗，選擇在瑞士湖畔住所選擇安樂死。
高達成名作「斷了氣」的主角曾被問道，「你一生中最大的野心是什麼？他回答：「成為不朽，然後死去。」也成為他的最佳寫照。
84歲 歐布萊特（Madeleine Jana Korbel Albright）動物胸針外交
美國首位女國務卿歐布萊特是上個世紀最具影響力的女政治家之一，以「胸針外交」聞名全球。她擔任駐聯合國代表期間，對伊拉克入侵科威特表示不滿，會見伊拉克官員時戴上小型蛇形胸針，暗喻「美國就如同一條千萬不能踩的蛇」。
歐布萊特被譽為「民主的擁護者」，1999年推動柯林頓政府干預科索沃，最終終止科索沃種族清洗。美總統拜登形容歐布萊特：「她的名字仍是美國作為正義力量的代名詞」。歐布萊特將蝶蜂昆蟲、飛禽走獸等胸針，當成傳達外交意涵的政治語言。退休後她將一生收藏的動物形胸針寫成書「讀我的胸針．一個外交官的珠寶盒」。
90歲 稻盛和夫 救回日本航空的經營之神
京瓷創辦人稻盛和夫和松下電器創辦人松下幸之助同享日本「經營之神」美譽。2010年，稻盛和夫應日本政府強烈請求，擔任陷入經營危機的日本航空公司董事長，無償指揮日航重振旗鼓。採用把公司組織畫分為小的單元進行核算管理的京瓷經營手法「阿米巴經營」，使業績得到恢復，2012年促成了日航在東京證券交易所主板重新上市。
學習稻盛和夫的人生與經營哲學的學習團體「盛和塾」，吸引全球近2萬人參加。「作為人，若相信是正道，就要堅決貫徹到底」等稻盛和夫獨特的經營論也為人所知，受到許多經營者推崇。
他的經營哲學，被視為二戰後日本再起的精神象徵，曾說：「員工因為有失敗餘地，因此有勇氣不斷地接受新挑戰，並更賣力工作」。
77歲 李奇 證明了人類起源源自於非洲
肯亞人類學家、保育人士李奇（Richard Leakey），從未接受過正式考古訓練，卻完成「人類源自非洲」的重大發現。1970年代，以李奇為首的考古團隊在1972年發現190萬年前的巧人（Homo habilis）頭骨，1975年又發現160萬年前的直立人（Homo erectus）頭骨，重新校準了外界對人類演化的科學理解。1984年間甚至挖掘出一具近乎完整的直立人骨架化石「圖爾卡納男孩」（Turkana Boy），改寫了科學界對人類演化的詮釋。。
李奇也致力野生動物環保，象牙帶來的驚人利潤，讓獵殺非洲大象在1980年代後期達到高峰，李奇成為當時反對全球象牙合法交易最重要的力量，率人點火焚燒12公噸的象牙向盜獵者宣戰。李奇49歲時飛機失事失去雙腿，依然對政治和學術研究保持熱情與活力，曾說希望自己的墓誌銘是「我希望自己是有用的」。
60歲 高橋和希 遊戲王掀全球狂熱
日本漫畫家高橋和希33歲時靈光一閃想要創作「主角絕對不會打人的格鬥漫畫」，此一奇思異想誕生了遊戲王，發行冊數超過4000萬本，更以全球超過250億的數字成為「世界銷售最多的交換卡片遊戲」。遊戲王其實是成長故事，透過遊戲紓解各種人際關係不知如何處理的焦慮。而高橋和希本人也因為在沖繩縣恩納村海邊救助一名10多歲少女而跳進海中，這名少女後來被與高橋和希一同前往救助的美軍救起，但之後並未見到高橋蹤影。日本網友留言盛讚高橋的勇氣「不是誰都能做得到」，這種從正義感出發不顧自身安危捨身救人的行動。
88歲 藤子不二雄A 忍者哈特利之父
藤子不二雄A本名安孫子素雄，和創作「哆啦A夢」的漫畫家藤子F不二雄是從小學就認識的一生摯友。藤子不二雄A代表作包括青少年漫畫「忍者哈特利」、「怪物王子」。
藤子不二雄A在自傳中回憶他和藤子F不二雄的相遇相知，感慨：「這就是所謂的命中注定」。
如今，安孫子素雄已追隨藤本弘的腳步前往天國，世間再無“藤子不二雄”，但他們留下了哆啦A夢、Q太郎與我們相伴。
80歲 尼爾亞當斯（Neal Adams） 賜予超人英雄漫畫血肉
創作蝙蝠俠、超人的漫畫家尼爾．亞當斯，不僅用畫筆創造了英雄，更為英雄注入凡人特質，為現代漫畫吸引更多成熟讀者，翻轉整個產業。亞當斯在1960年代和1970年代創作蝙蝠俠、超人、復仇者和Ｘ戰警等經典漫畫人物，將藥物成癮、種族主義等議題注入漫畫之中。
「龐克教母」魏斯伍德（Vivienne Westwood）英國時間29日辭世，享年81歲，稍早官方社群已發出聲明稿證實。2022年尾聲時尚圈又失去一位傳奇設計師，擁有「龐克時尚教母」之稱的魏斯伍德「平靜地在家人陪伴下」安詳離世。
1971年，馬爾科姆開設一家商店，薇薇安在此時開始設計時裝，曾為男友設計舞台服裝，1972年和後來的性手槍樂團（Sex Pistols）的經理麥拉倫（（Malcom McLaren））合資開設「Let it Rock」酒吧，銷售唱片及衣服，帶領起龐克風潮。其後建立起以自己名字為名的時裝品牌。經常遊歷米蘭和巴黎。中文媒體常稱呼其綽號「西太后」。
魏斯伍德為其中一個在1970年代間深受龐克文化影響的服裝設計師，她曾說「我是龐克文化的救世主，哪有一個人能在這種文化中擱下一個評論？」。這種「龐克派服裝」包括性虐待服裝、束縛式繫帶、安全扣針、刀片及鎖鏈等標誌性飾物，以及誇張的頭髮及化妝。
魏斯伍德的丈夫同時也是創意夥伴安德烈亞斯克朗塔勒（Andreas Kronthaler）也悲痛表示「我將繼續在心中懷念薇薇。」
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