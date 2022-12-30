中國新聞網報導，針對中國疫情防控是否放開太快，中國國家衛生健康委員會新冠疫情應對領導小組專家組組長梁萬年29日在北京接受媒體採訪時表示，中國疫情防控政策調整是基於對病原體和疾病的認識、人群免疫水準和衛生健康系統抵抗能力、社會公共衛生干預措施三者的判斷，現在的調整是恰當的、科學的，也是依法的，符合中國防控實際。

梁萬年強調，中國從2020年疫情防控開始，就一直在密切判斷三方面因素，一是對病原體、疾病的認識，如它的毒害性、危害性，二是人群免疫水準和衛生健康系統的抵抗能力，特別是防控能力和醫療救治能力，三是社會公共衛生干預措施。在重大疫情面前，中國一直考慮這三個方面要達到努力平衡的狀態。

梁萬年表示，圍繞這一基本理論架構和思維，隨著人們對疾病和病原體的認識加深、人群免疫水準逐漸建立、抵抗力韌性增強，中國因時因勢不斷完善診療方案和防控方案。從2020年以來的九版防控方案、二十條優化措施、「新十條」，到調整為「乙類乙管」，無不體現著中國對這三種因素的平衡結果。

梁萬年說，這種調整不是完全的放任不管，而是更加科學精準地使資源放到最重要的防控任務和救治任務上來。「這次調整的快慢問題，我想歷史會證明這一點，我們認為現在的調整是恰當的、是科學的，也是依法的，符合中國防控實際的。」

針對國外有言論稱中國不提供病毒毒株基因組序列數據，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友回應稱，中國疾控中心病毒病預防控制所的主要任務之一就是對大陸全國病毒毒株進行分析、測序、報告。

他指出，最早武漢發生疫情時，中國疾控中心第一時間把基因序列上傳到世界衛生組織流感共用平台，讓各個國家可以根據這個基因序列研製診斷試劑和疫苗。隨後，中國疫情主要從境外輸入到中國境內引起本地傳播，每次中國疾控中心捕獲到新毒株都及時上傳。

「包括這一波疫情，中國有9種Omicron毒株在流行，這些結果也都和世界衛生組織進行了分享，所以中國沒有任何的保密，所有工作都是和全世界分享。」吳尊友說。

談及未來如何防控新毒株，梁萬年表示，中國非常關注病原體變異情況監測，也積極參與全球病原體監測工作。一旦發現新的變種，或者變異導致病毒致病力、傳播力、毒力等方面發生變化，中國會及時通報世界衛生組織，並在防控方案、醫療救治等方面做好相應的優化完善和調整。