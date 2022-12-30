宋逸民主理的「藝起發光」協會最近頻被爆出負面消息，女星白馨儒（白白）近日發文力挺小甜甜，反批協會像是直銷或討債集團，久久沒去就會被致電詢問「很久沒回來貢獻」。昨(29日)白馨儒又發長文指出，教會常勸教友要順服，但指的竟是必須「隨Call隨到」，若晚到還會被資深教友念：「那主給你的恩典也會晚點到」。

白馨儒昨發文說，該教會一開始就只收藝人當教友，後來稱想要救贖更多靈魂，就開放各行各業進教會，白馨儒也覺得滿好，未料教友開始建議她辭工作，專心在教會服事，讓她相當質疑，白馨儒說：「知道有些人在教會服事，是因為資深藝人會介紹工作機會、甚至偶爾會給甜甜的…不好說！」

白馨儒說，之後教會有很多家人默默消失，「優秀弟兄、優秀姐妹們都跟我說…只要醒了！就會發現很多不符合教會的事情！」她指出：「所謂的順服，不是隨摳（Call）隨到！一封訊息、一通電話就要立馬到指定地點，若不到就是不愛主！」若不小心遲到還會被指「那主給你的恩典也會晚點到」，更透露在小組分享時，她曾分享最近工作近況以感謝主的恩典，「資深藝人就會表現出…的表情，覺得沒什麼…」，白馨儒則忍不住想：「難道沒什麼知名度的通告藝人就不配嗎？」。

最後，白馨儒表示，能得到既得利益者的人當然會喜歡這地方，但他們這些得不到利益的人心中也不是仇恨，只是祝褔那些人，呼籲：「不要因為人吸引而加入教會，要多觀察、多相處，我們敬拜的是主，不是人！」，並表示教會還有很多「未爆彈」，她點到為止就好，因為怕牽扯太多藝人，而這些人曾是她喜愛的家人，「那些年的事情…已經原諒、放下。每個人都會犯錯，謝謝大家的關心」。