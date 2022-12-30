長榮（2603）今年獲利再創新高，今（30）日發下年終獎金，約50個月年終，優於去年40個月的水準，長榮今日每位員工笑著醒來。
長榮前三季稅後純益達3,044億元，已經超越去年全年的2,390.15億元，不過因第四季海運產業急轉直下，運價頻頻走低，甚至歐洲線長約談判也不順利，預計2023年1月營運將呈現急速下挫，市場原本預計年終獎金可能會縮水，不過長榮高層仍基於今年獲利優於去年的表現，發下的年終獎金優於去年，兩年來長榮員工爽領近100個月獎金。
長榮（2603）今年獲利再創新高，今（30）日發下年終獎金，約50個月年終，優於去年40個月的水準，長榮今日每位員工笑著醒來。
長榮前三季稅後純益達3,044億元，已經超越去年全年的2,390.15億元，不過因第四季海運產業急轉直下，運價頻頻走低，甚至歐洲線長約談判也不順利，預計2023年1月營運將呈現急速下挫，市場原本預計年終獎金可能會縮水，不過長榮高層仍基於今年獲利優於去年的表現，發下的年終獎金優於去年，兩年來長榮員工爽領近100個月獎金。
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