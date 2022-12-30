財政部今年稅收超徵4500億，引爆「還稅於民」相關討論。台中市市長盧秀燕開藍營六都首長第一槍，呼籲蔡政若要還稅於民就該乾脆、不拖泥帶水，直接發現金；她以台中購物節為例指出，活動抽獎一律採「現金獎」，讓抽中的民眾可以自由運用，比抽任何禮品都要實際，這才是最快速且有效的方式。國民黨台北市前議員羅智強盛讚盧市長之言「說得好」，強調「聽媽媽市長的話，不會錯！」獲得破1.3萬人按讚。

羅智強昨（29）日在臉書發文表示，政府今年稅收超徵4500億元，國民黨台北市議員王鴻薇最早喊出「還稅於民」，民進黨立委也跟進，呼籲行政院讓全民共享稅收紅利。盧秀燕市長則開出藍營六都首長第一槍，表示政府若要還稅於民就應該乾脆，直接發現金；她更以台中市購物節為例指出，活動抽獎一律採「現金獎」，讓抽中的民眾可以自由運用，比抽任何禮品都要實際，疫後振興要把握時機、不要拖泥帶水，比照購物節發現金「還税於民」，是最快速、有效的方式。

羅智強認為，盧秀燕市長反映出多數民眾的心聲，請總統蔡英文、行政院院長蘇貞昌等國安高層，不要再充耳不聞，人民繳稅繳的是現金，既然要還稅也該還現金；尤其蘇不要再擺弄他的撞球桿，推銷他失敗的N倍券。羅更大讚盧市長「說得好」，強調「聽媽媽市長的話，不會錯！」

此文湧入超過1.3萬個讚、600則留言，迴響極為熱烈。網友紛紛表示：「還是盧媽媽貼近民氣，讚」、「難怪大贏蔡其昌近30萬票，格局就是不同」、「盧市長真的很懂人民要的是什麼」、「徵稅收現金，還稅於民發現金，天公地道之事，不要再有任何小動作勞民傷財」、「直接發放現金，最符合民意期待」、「直接發現金，別再浪費旁大的印刷費！讓大家好過年比較實在！」「快過年了，日子不好過，真的快發現金才實在」。