2023年元旦將有許多新制上路，其中包括基本工資調漲、勞保費率調整、提高綜所稅免稅額、標準扣除額及薪資扣除額、育兒津貼補助取消排富、購買節能家電每台新機補助3000元等，其中減稅4大利多約有461萬戶受惠，《中時新聞網》整理出懶人包供民眾一次看。

此外，因《民法》修正，明年起只要年滿18歲就是成年人，為大批年輕人解鎖一系列的權利，除了可以去銀行、郵局開戶，還可以申辦信用卡，也能自行決定是否捐贈活體器官等。不過，要注意的是明年起男女皆需滿18歲才能夠結婚。

【勞工相關】

一、基本工資調漲。

基本工資月薪從25250元調至26400元，調升1150元；時薪由168元調至176元，調高8元；每人基本生活費用從12萬2千元，調高到19萬6千元，約有230萬戶受惠，

二、國保費率上調至10％。

國民保險費率從9.5％調升到10％，月投保金額從18282元調整為19761元，一般被保險人每月也將增繳144元的保費，每月則需繳交1186元。

三、勞保費率調漲至12%。

勞保普通事故保險費率從原先的11.5%調升為12%（含就業保險費率1％) ，2023年勞工平均保費增加36元。以明年基本工資26400元計算，每名勞工每月保費需額外負擔53元，雇主每月每名勞工則增加185元，政府補助保費每月增加26元。

四、員工被選為「國民法官」，雇主應給公假。

明年元旦起年滿23歲、各行業的一般國民，在法院轄區內連續居住4個月以上，就有機會透過「隨機抽選」的方式參與重大刑事案件的審判，公假期間雇主應給付工資，且不得扣發全勤獎金。

【稅物與補貼相關】

五、育兒、托育補助取消排富。

明年元旦起育兒津貼及0到2歲托育補助取消排富，原先規定家庭綜合所得淨額在新台幣121萬元以下者才能申請，明年起取消預計4.2萬人受惠；另外5歲至6歲幼兒的「就學補助」也將擴及沒有就學的幼兒。

六、綜合所得免稅額調整。

綜合所得免稅額由8.8萬提高至9.2萬元，70歲以上者及其配偶、扶養直系尊親屬，由13.2萬提高13.8萬元；標準扣除額部分，單身由12萬變12.4萬元，有配偶者由24萬增至24.8 萬元；薪資所得及身心障礙特別扣除額則由20萬變提高到20.7萬元，約641萬戶受惠。

七、文化成年禮。

文化部推出18歲青年的「文化成年禮」1200元，出生日期為2005年1月1日至2005年12月31日、具國內戶籍的國民，可於2023年3月29日青年節登記領取，使用效期至2024年的3月28日。

【18歲成年】

八、明年元旦起，年滿18歲國民就屬《民法》完全行為能力人，能自行從事具有法律效益的行為，如租房、租車、開立銀行帳戶、辦理貸款、開公司、申辦手機門號、辦信用卡（即期貨開戶仍要年滿20歲才放行）；醫療方面，也能自行決定是否活體捐贈器官、參與生物檢體採集、末期患者也能自由選擇安寧緩和醫療。

由於我國目前結婚年齡規定男生須滿18歲、女生須滿16歲，《民法》修法後，男女皆需滿18歲才能夠結婚。

【防疫相關】

九、大陸入境需在機場做PCR。

指揮中心宣布2023年1月1日0時起至1月31日，自大陸4個直航點入境的旅客和金馬地區春節交通專案的來台旅客，應於機場、港埠接受唾液PCR採檢。完成檢驗的旅客得回住所進行0＋7的自主防疫，若驗出陽性要進行5＋N的居家照護及自主健康管理。

十、非本國籍無健保者確診須自費。

不具健保身分的非本國籍人士在台期間確診新冠肺炎者，其確診隔離治療期間相關費用，得由個案自行負擔。

十一、入境「0＋7」指引調整。

指揮中心宣布明年1月1日起修正為「避免前往醫療機構及長照機構，如有必要前往，需具當日快篩檢測陰型證明」。

【交通相關】

十二、北北基計程車運價調漲。

2023年4月1日起，北北基同步調整計程車運價，起程價漲為85元，夜間加成時段起跳價漲為105元，延滯計時運價則由每80秒5元，調為每60秒5元。

【環保相關】

十三、節能家電補助。

明年元旦起，凡購置能源效率分級標示第1級的冷氣或冰箱，並將家中舊冷氣、冰箱汰換回收，備妥指定文件即可申請，每台新機補助3千元，申請期間自2023年2月1日至2024年1月15日止，但若補助經費用盡，活動將提前結束。另2023年6月14日前還可向財政部申請退還減徵貨物稅，每台最高退稅2千元，合計可獲得5千元節能補貼。

十四、汽車汰舊換電動車補助

老舊汽車、柴油車換電動車補助金額依減空污、減碳項目及換新車種有所不同，符合規定可領空污補助2千元、減碳獎勵1萬2千元，若再加上回收獎金1千元，最高可拿1萬5千元補助。

十五、環保循環杯新制。

明年元旦起循環杯新制上路，連鎖便利商店業及連鎖速食店業者，至少要有5%門市提供循環杯借用服務，估算約有650家門市提供循環杯借用服務，歸還期限為3天，民眾持A店循環杯至B店消費，也能享5元優惠。

【銀行開戶相關】

十六、郵政數位存款帳戶開放臨櫃辦理身分驗證作業。

郵局線上開立數位存款帳戶，除現行以自然人憑證驗證身分外，新增本人得親持雙證件到郵局窗口辦理，112年1月3日（上班日）開始實施。

十七、年滿18歲可臨櫃辦理儲蓄業務

配合《民法》將成年年齡下修至18歲，明年起18至20歲客戶也開放自行「臨櫃」辦理儲匯相關業務，不須再經法定代理人同意，112 年1月3日（上班日）開始實施。

【其他】

十八、超商、手搖飲須標示咖啡因含量。

明年元旦起超商、手搖飲等現場調製的飲料若含有咖啡因，得如實標示咖啡因含量，也可依含量區間以紅、黃、綠圖示註明，違者最重可罰400萬元。

十九、網路遊戲中獎機率須以%揭露。

網路遊戲中獎機率不得以「很高」、「很低」等不明確用詞揭露，違者將由主管機關經濟部工業局限期改正，處3萬元以上、30萬元以下罰鍰，屢勸不聽者最高可處50萬元以下罰鍰，得按次處罰。