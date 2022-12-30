北市南港警分局偵查隊王姓小隊長，在信義分局擔任小隊長時，受已退休的呂姓警專同學所託，洩漏120筆民眾個資給徵信業者，刑事部分他被依公務員登載不實罪共120罪，各判刑1年2月，執行有期徒刑2年，緩刑5年確定，行政究責部分，懲戒法院判決休職1年6月，可上訴。

檢方起訴指控，呂男原為台北市刑大偵查佐及文山一分局交通組員警，2016年退休後，受徵信業者委託查詢民眾個資並收取報酬，於是在2019年找上老同學王男幫忙。兩人平時以LINE聯絡，或由呂男親自到王男辦公室當面委託王男，再由王男使用公務電腦登入警政知識聯網查詢民眾個資，翻拍後交由呂男。呂男取得個資後，以每筆1000至數千元不等報酬提供給徵信業者。

懲戒法院認為，王男身為警務人員，本應奉公守法恪守保密義務，以維護政府機關之紀律及形象，僅因受昔日警校同窗請託，竟多次濫用國家賦予之權限，恣意查詢並洩漏個人資料而有上述違失行為，所為嚴重破壞政府機關形象，侵害人民之資訊隱私權，足使民眾喪失對公務員執行職務之尊重及信賴，為維護公務紀律，判決休職1年6月，可上訴。