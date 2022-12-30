幾乎提前預定2023年NBA選秀狀元位置的法國籍中鋒文班亞馬(Victor Wembanyama)，最近受訪被問到NBA當前不少球隊想要刻意擺爛得到他的尖銳問題，他的回答也很狂，「擺爛？這是一種奇怪策略，我覺得這不合理，也盡量不去想，我聽說NBA考慮為了我改變一些規則，但這都跟我無關。」

文班亞馬甚至大膽預告自己進入NBA的「打算」，「我在小時候很崇拜艾佛森，等到我12、13歲的時候，我變成很仰慕韋斯布魯克，然後是史蒂芬柯瑞、杜蘭特，我知道很多NBA球星稱讚過我，但我並不在意，未來他們都是我的對手，我會橫扣他們！」

至於提到自己國家隊為何選32號的原因，文班亞馬說：「選32號有好幾個原因，其中之一是致敬傳奇球星魔術強生，他也穿過32號，在法甲打球穿1號是因我想成為第一，我不想貶低任何人，只想表達我的態度，我知道當我這麼說，很多人會說我傲慢，但他們什麼都不懂。」