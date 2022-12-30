大陸女星24歲女星趙露思近年來搭檔吳磊、楊洋、丁禹兮等多位高人氣小鮮肉，討論度日漸攀升，更被封為「95後小花」，星途備受看好。豈料，近日陸網盛傳多張她在片場被助理照顧到無微不至的照片，掀起不小爭議。對此，有網友痛批她「耍大牌」，但也有支持者發聲反駁：「發燒40度仍工作。」

陸網近日出現「助理片場幫趙露思拖鞋穿襪」的話題，在微博掀起一陣熱議，只見網友曬出的影片中，趙露思面帶笑意坐在椅子上，看著微蹲在地板的助理幫她脫鞋、穿襪，一點也沒有要自己動手的意思，還不時與一旁的小狗逗弄。雖然整個畫面洋溢著歡快的氣氛，助理臉上也絲毫沒有不悅的表情出現，但還是引發網友質疑趙露思此舉「把助理當丫環使喚。」

狗仔爆料趙露思耍大牌。(圖／翻攝自微博)

據悉，陸網此前充斥著一片謾罵聲，認為趙露思紅了以後便開始學習其他前輩一樣耍大牌，更貼上此前劉德華受訪對「耍大牌藝人」嗤之以鼻的採訪影片。然而，有不少趙露思的支持者出面緩頰，指出：「她與工作人員的關係都很好，此舉並非是耍大牌。」也有網友稱：「有人發微信求助趙露思領養狗狗，她二話不說就答應了，實在是人美心善。」更有自稱是趙露思好友的人發文力挺：「她高燒40度都還配合工作，真的會被網路上帶風向的網友氣死。」

網友因趙露思領養狗的行為大讚她人美心善。(圖／翻攝自微博)

然而，網路兩極輿論風波仍未止息，支持者與反對者的論戰在相關話題底下依然爭論不休，紛紛留言：「工作認真、積極是應該的」、「完全看不出她有生病的樣子」。此外，趙露思的粉絲團曬出證據，指稱該影片是惡意剪輯，惟狗仔指出並無惡剪，多次的反轉讓網友們看得雲裡霧裡，不知該信何方。