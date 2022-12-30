大陸央媒《科技日報》30日報導， 近日有流行病學專家認為，新冠病毒的突變基本上已飽和了。新冠病毒當真已經「變無可變」了嗎？多名專家認為，新冠病毒變異還遠沒達到飽和。 3年來，新冠病毒的演化軌跡無不帶有與宿主免疫相互作用痕跡。人群中高比例的疫苗接種以及再感染帶來的機體免疫力，將始終引導新冠病毒的進化方向，它最終會變得像人類普通冠狀病毒HCoV-OC43一樣，不再產生嚴重症狀。

此前學術會議上，多位專家也曾討論過新冠病毒變異將往何處去的問題。復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏強調機體免疫力對病毒突變的壓力。他表示，病毒一直都有突變的「衝動」，但人類的主動免疫或感染及重複感染產生的免疫力會制約新冠病毒變異的方向。中國科學院院士高福從整個自然界的廣闊範圍內看待病毒的變異，他表示，新冠病毒的宿主範圍非常廣，從老虎、獅子到老鼠、兔子，而且仍在進一步擴大，不能忽視新冠病毒可能帶來更大的挑戰。無論是人類免疫對病毒變異方向的制約還是在物種間「反復橫跳」的可能性，兩位專家的觀點均表明，對新冠病毒進行變異預測要考慮的因素非常多。

《科技日報》報導，新冠病毒突變會發生「飽和」嗎？「新冠病毒的變異速度為平均每年變異24個位點。」病毒學專家、北京化工大學生命科學與技術學院院長童貽剛說，這意味著3年過去了，現有新冠病毒的序列與原始株序列比較，突變堿基數量的平均值將在70—80個左右。

為什麼新冠病毒會以相對穩定的速度發生變異呢？「新冠病毒有糾錯機制，在病毒複製的時候難免會發生錯配(不遵循A-U、C-G的原則)，比如流感病毒、愛滋病病毒缺乏糾錯機制，錯配後變異就發生了。」童貽剛說，而新冠病毒不同，在錯配後會有自帶的糾錯機制將部分錯配堿基改正過來。由於有糾錯機制，新冠病毒就好比一個現代化工廠，有線上質控系統，複製時的出錯機率是相對較小的。童貽剛說，新冠病毒的基因組全長有3萬多個堿基，即便只關注S蛋白RBD區也有幾百個堿基，從數學概念上講，新冠病毒變異還遠沒達到飽和。

此外，作為RNA病毒，新冠病毒存在不同的變異方式，包括漸進式變異(堿基突變)、跳躍性變異(基因重組，例如XBB就是BA.2.10.1和BA.2.75亞系的重組體)。這些也使病毒變異難以達到「飽和」。對於新冠病毒突變的研究目前大多集中在S蛋白的RBD區域的數百個堿基。其他區域2萬多個堿基的變化對病毒產生什麼樣的影響，目前並沒有深入研究。

當前，疫苗的接種助力全人群建立起免疫屏障，使得新冠病毒因為要應對人類宿主的免疫壓力，不斷變化S蛋白的RBD區，實現免疫逃逸。在未來與病毒的較量中，人類仍需要通過科研創新創造更嚴苛的環境磨掉新冠病毒的「利爪」。童貽剛說，例如為了預防新冠病毒未來在耐藥性、環境抵抗力等方面發生其他位點的變異，藥物研發應該有更廣闊的視角，應鼓勵多種作用機理的新冠藥物的開發，以避免藥物靶點單一帶來的病毒耐藥性的產生。「人類對於新冠病毒的研究還不能說足夠透徹。」童貽剛打了個形象的比方，人的百米跑時間極限是10秒內，獵豹的是3秒多，仍需要更多的科學研究將新冠病毒的致病潛力限制住。

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏曾坦言，雖說病毒的變異是沒有方向的，但病毒的進化是有規律和方向的。當前病毒的低毒性使得病毒的傳播讓我們無法追蹤和第一時間預警，這有利於它的進化。當前傳播更快、臨床症狀更隱祕的Omicron在新冠病毒中具有生存的優勢。基於此，張文宏認為，從Omicron毒株家族跳躍出來再誕生一個傳播更快的毒株現在已經很困難了。