「亞洲天團」五月天在桃園棒球場一連舉辦八場演唱會，將昔日「諾亞方舟」巡演重新打造，推出10週年進化復刻版，讓許多歌迷再度重溫當年回憶，主唱阿信昨(29日)分享逝世3年的團貓「菜頭粿」當年在錄音室的種種回憶，接著感性表示：「他一直在我們的心上，讓我們不能忘記他」。

阿信在臉書發文：「你們聽的幾張五月天專輯，其實⋯是一隻貓製作的，他叫菜頭粿」，接著表示每當沒有靈感時，撸貓是很有幫助的方法，因此身為主人的瑪莎，便讓他住在錄音室，自然就成為五月天的團貓，更指出菜頭粿過往種種有趣行徑，像是錄音時，喜歡坐在製作人位置上，皺著眉頭的模樣，彷彿真的在聆聽他們的作品，有時還會擺出「我就跟你說不是這樣了」的神情，似乎對作品不甚滿意。

菜頭粿離開至今3年，讓五位團員依舊不捨，阿信也感性表示：「他離開了以後，他一直在我們的心上，讓我們不能忘記他」，接著回憶起十幾年前諾亞方舟巡演時，菜頭粿還睡在演出服堆裡，如今巡演復刻重啟，但服裝上卻沒有黏不完的貓毛，不免感傷道出內心話：「好多的人事物，都像菜頭粿，消失在我們的視線裡，暫別在我們的故事裡，淡出在我們的人生裡，謝謝你們，曾經在我的回憶裡，像是方舟航行中，途經了最美的朝霞與星空」。

阿信表示創作導師是團貓菜頭粿。 （圖／五月天 阿信臉書）

阿信此篇PO文吸引6萬多人按讚，紛紛留言：「不論離開了多久，永遠在我的心裡」、「離開的不曾離開..因為在我們心裡」、「菜頭粿也永遠在我們心中」、「寵物總是能默默安撫了我們的情緒」，而他也在留言區曬出與菜頭粿的同框舊照，直呼：「我的創作導師⋯菜頭粿」。