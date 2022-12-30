保護元件廠興勤(2428)鎖定電動車/儲能/太陽能/5G通訊為未來營運發展重心，並深化與美國、東南亞及東北亞地區佈局，興勤總經理鐘世英表示，未來產品將從前端美國半導體晶片廠切入，強化競爭優勢，從客戶端狀況來看，明年下半年不悲觀，公司還是希望明年能夠維持每年兩位數成長目標。

興勤日前發布新人事案，原任總經理何益盛則退休，轉任興勤轉投資、持股62%的元耀總經理，前奇力新總經理鐘世英接任總經理一職，鐘世英上任後揭示電動車/儲能/太陽能/5G通訊為未來營運發展重點產業。

鐘世英表示，興勤因掌幾個未來重要趨勢產業，尤其是電動車及電源類產品，讓公司今年前11月合併營收在被動元件廠普遍衰退下還能大致與去年同期持平，未來3年公司在拓增新產品線、終端產業應用及市場都有規劃。

就產品線來看，目前興勤主要產品為熱敏電阻、壓敏電阻(MOV與MLV)及傳感器，其中壓敏電阻功能為過電壓保護，熱敏電阻則為過電流保護，而熱敏電阻又依溫度分為正溫度係數熱敏電阻(PTC)及負溫度係數熱敏電阻(NTC)，由於壓力傳感器在車用及工業應用前景看俏，成為興勤鎖定要擴大的產品線。

鐘世英表示，壓力傳感器應用範圍包括：汽車及工業，尤其是汽車就佔了27%，溫度傳感器每年複成長率約4.2%，壓力傳感器年複合成長率約8.2%，預計2026年產值是溫度傳感器的2.5倍，是興勤一定要移動的方向，興勤已開發出應用於汽車空調、結合溫度傳感器及壓力傳感器偵測的產品，並已得到客戶承認。

在終端產業佈局方面，鐘世英表示，電動車、儲能、太陽能、5G通信為公司未來四大成長引擎，其中電動車相關產品如：電池與電池管理系統、ADAS、空調等皆需保護元件，目前公司已成為陸系電池大廠供應商，今年車用產品佔營收比重約12%，希望2025年佔比能拉升到18%。

除車用產品外，今年電源(含儲能及太陽能)佔興勤營收比重約25%、家電與照明約19%、3C產品18%(消費電子8%/電腦5%/通訊5%)、醫療與其他18%、工業8%，興勤目標是2025年電源(含儲能及太陽能)佔比達30%、家電與照明10%、3C產品25%(消費電子5%/電腦10%/通訊10%)、工業12%、醫療與其他5%。

中美貿易戰引爆美國去中化及大陸去美化，加速供應鏈移轉，為興勤帶來新商機，鐘世英表示，美國去中化影響大陸龍頭廠順絡，中國去美化則對Vishay、Little Fuse造成影響，興勤將深化與美國、東南亞及東北亞地區佈局，未來產品將從前端美國半導體晶片廠切入，強化競爭優勢，並於美西及美東設立辦公室就近服務客戶，希望2025年美國市場佔比能從目前的3%提升至8%，東南亞地區佔比由8%提高至17%，東北亞佔比由2%到5%。

因應客戶第三地工廠要求，興勤啟動北越廠擴建計畫，初步規劃2025年啟用，但公司將努力提前至2024年下半年完成，至於高雄楠梓廠則預計2023年第2季完工。

展望明年，鐘世英表示，整個庫存去化是最大重點，從客戶端訊息來看，明年第2季落底的客戶比較多，但也有部分客戶庫存明年第1季會回到正常水準，好消息是，有些3C消費性產品客戶B/B在年底已經回到1，代表庫存某種程度已經去化，明年可能不會那麼差，下半年會比上半年好是可以確定，公司還是希望明年能夠維持每年兩位數成長目標。