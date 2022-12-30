即將結束今年交易的美股大漲，美國上周初次申請就業補助金人數尚未脫序，與市場預估值沒有相差太大。美國10年期公債殖利率降幅擴大，結束連日創1個多月新高走勢。美股開高走高，那斯達克大漲超過2%，標普500也創4周最大漲幅。3大指數最近4個交易日首次全部收紅，標普500與那斯達克結束連續兩日走跌頹勢，均創11月30日聯準會暗示放慢升息腳步以來最大單日漲幅，道瓊也收復部分過去數日走跌失土。至於頻頻走跌的特斯拉回神，股價創5個月最大漲幅，盤中一度飆升近10%。連跌4個交易日的蘋果也止跌回升。另外，晶片與中概族群表現也優於大盤。儘管美股29日狂漲，但3大指數在12月的月線以及今年的年線還是可能收在最低。

今年到目前，道瓊已跌8.6%，標普500大跌19.2%，那斯達克更是重挫33%。

★主要指數

美股道瓊上漲345.09點或1.05%，收33,220.80點。

NASDAQ上漲264.80點或2.59%，收10,478.09點。

S&P500上漲66.06點或1.75%，收3,849.28點。

費城半導體上漲81.45點或3.32%，收2,534.95點。

★消息

國際貨幣基金組織（IMF）預估，全球GDP將從2021年6%，降至2022年3.2%，到了2023年時應再繼續降至2.7%。IMF表示，近期來說目前是除了2008年全球金融海嘯，以及2020年世界新冠疫情之後，經濟成長再度面臨嚴峻的挑戰。

關於消費者物價，IMF預計全球通膨將從2021年4.7%，升至2022年8.8%，預計2023年將降至6.5%，2024年再降到4.1%。不過，還是高於許多主要國家央行約2%目標值。(2-1)