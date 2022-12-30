★分析

西班牙資產管理公司Tressis Gestion認為，全球經濟可能要進入長達10年趨緩階段。今年以來，世界各國都一直在處理各種負面事件，像是俄烏大戰、原物料價格飆升，還有歐洲能源危機等。因為這些利空造成全球通膨大漲，削弱各種經濟活動。

美國投資公司Navellier & Associates指出，封關前的美股早該反彈，最近美股疲弱應該是沒看見有聖誕行情，造成市場賣壓出籠。美股進入2023年，將面對更多上下震盪。美國經濟能否能軟著陸，還有蠻多不確定性。倘若不能軟著陸，美國經濟有機會步入嚴重衰退期。

調研投資單位CFRA Research表示，市場會認為美國將在明年出現經濟衰退，是因為標普500指數內的成分股，獲利能力已經連3季減弱，選股對象持續從成長型轉向防禦型的股票。美國出現經濟衰退應該是免不了的，但希望不要太嚴重。

★類股

標普500指數11類股全部走高，內有奈飛以及Meta的通訊服務類股，大漲近2.7%最多，包含晶片股的IT類股也漲逾2.6%。內含特斯拉的非必需消費類股漲近2.6%，房地產類股也漲超2%。

中概股強力反彈，那斯達克金龍中國指數（HXC）收漲2.7%。百度上漲超過3%，網易漲逾2%，京東漲1.7%，拼多多也收漲至少1%。例外，小鵬汽車與理想汽車都漲超過5%，蔚來汽車漲近2%。

★重磅股

6大科技股FAANMG齊漲超過2%。其中，奈飛漲超5.1%，Facebook母公司Meta漲4%，亞馬遜也漲近2.9%。連跌4日且連續2日都創去年6月以來新低的蘋果，收漲逾2.8%。谷歌母公司Alphabet漲逾2.8%，微軟也漲近2.8%。

晶片類股終結連2黑，科林研發漲逾4%，Nvidia漲約4%，超微、美光都上漲超過3%，至於英特爾與高通也上漲超過2%。

★焦點股

特斯拉表現出色，連續第2天盤中大漲，一開盤就飆高7%以上，早盤漲幅一度逼近10%，最終收漲約8.1%，創7月21日以來最大盤中與收盤漲幅。同時，也在連跌7日後，連續第2日收高。不過，今年年線可能會下修70%左右，應該會創上市以來最差的一年表現。

特斯拉大漲前，摩根士丹利發具報告，將特斯拉目標價從330美元下修至250美元，但評等沒降並預估未來的1年，特斯拉將繼續在全球電動車市場中保持領先地位。

除了特斯拉以外，其它多檔電動車相關類股也大漲。像是Mullen Automotive狂飆24%以上，Hyzon Motors大漲超19%，特斯拉勁敵Rivian上漲超過5%，Lucid也漲5%。

消息傳出蘋果將擴大iPhone 15系列的差異化，且將下調Plus機型售價。據悉，在iPhone 14 Plus機種出師不利下，蘋果已研擬將重新定位iPhone 15標準機型的功能性以及售價。

收漲0.75%的高盛表示，正在考慮新一輪裁員計劃，且會在幾周內公布，預計將在明年元月中開始進行。之前傳出，高盛可能會裁員最多8%人力，也就是4000人左右。不過，留下來的投資銀行員工可能會減薪約40%，還有紅利應該也會受到影響。

★台股 ADR

台積電上漲2.94美元或4.02%，收76.00美元，換算台股價格為467.13元。

聯電上漲0.24美元或3.70%，收6.73美元，換算台股價格為41.37元。

日月光上漲0.20美元或3.25%，收6.36美元，換算台股價格為97.73元。

中華電信上漲0.21美元或0.57%，收36.74美元，換算台股價格為112.91元。