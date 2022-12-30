氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新(29日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日受「東北季風」影響，北、東偶雨，新竹以南多雲時晴；北台濕涼，中南部舒適、早晚涼。各地區平地氣溫：北部14至19度，中部14至23度，南部15至25度，東部15至23度。明日、元旦(31、1日)仍受「東北季風」影響，北、東偶雨，新竹以南晴朗穩定；氣溫微升，北台仍濕涼，中南部舒適微熱、早晚涼。跨年(明晚)、迎曙光(元旦晨)的活動，迎風面因雲多、且偶有局部短暫雨的機率，並不理想；新竹以南則不受影響。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週一(2日)起至週三(4日)，另一波微弱冷空氣逐漸南下，氣溫略降；仍是迎風偶雨、背風晴的天氣，北台濕涼，中南部舒適、早晚涼。目前模擬冷空氣僅屬「東北季風」的級別，連「大陸冷氣團」(台北氣象站≦14度)的標準都達不到，自然無需與前2波「寒流」相提並論。下週四、五(5、6日)氣溫漸升，天氣好轉，西晴、東偶局部短暫雨。