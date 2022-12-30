2022年即將倒數時刻，今年前3季又大賺超過3000億元的長榮(2603)年終獎金受人關注，今天公布最基本發放45個月，再度突破去年的40個月，績效好的員工最高還能領到52個月，再度羨煞各行業。

海運景氣在疫情爆發後反轉，長榮2021年年終獎金發出40個月，今年下半年雖然景氣滑落，但前3季每季依舊大賺千億元，即使第4季獲利減半，全年估計還有3500億元獲利，依舊創下史上新高。雖然獲利成長幅度大，但考量明年海運榮景恐怕不在，年終獎金發出比去年好一些的規畫，最終發出45個月。

除了年終獎金外，明年還有員工分紅，依照章程來看，公司盈餘的0.5％必須提撥當作員工紅利，也就是所謂「年中獎金」，預估至少還有10個月，去年已經發出合計50個月「年終」及「年中」獎金，今年不會比去年少；以這2年發出的獎金來看，每名員工領到超過100個月獎金，以國內各行業來說，長榮發的獎金應該是天花板價。