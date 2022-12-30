台灣第三波新冠疫情再起，疫情指揮中心推估這波疫情高峰落在2月初，截至今年12月28日止，有超過10萬人重複確診，台北市立聯合醫院陽明院區胸腔科主治醫師師蘇一峰表示，新變異株BF.7來勢洶洶，前一陣子才確診或已接種BA.5次世代疫苗的民眾，再次嚴重感染的機率低，呼籲還沒接種BA.5次世代疫苗的民眾趕快打。

蘇一峰昨（29）日於個人臉書指出，若已打BA.5次世代疫苗，或是前一陣子才確診，面對新變異株BF.7，嚴重感染的機會大幅減少，呼籲擔心確診的民眾，趕快去打疫苗，對新變異株BF.7有效。

貼文曝光，網友也紛紛說，「我10月份打BA.1疫苗，不知道BA.1疫苗對BF.7的效果如何呢？」、「面對來勢洶洶的BF.7病毒，那不就很慶幸我剛在11月7日確診，真會挑時間」、「結果6歲以下沒有次世代，當家長的真的擔心」、「我等BNT次世代來，唉可能要等很久了」、「可惜，我打到BA.1」。

指揮中心昨日統計，今年截至12月28日，累計10萬1260例重複感染個案，近7日新增7160例重複感染個案。指揮官王必勝表示，目前國內的次世代疫苗覆蓋率只有12%，加上最近重複確診的比率升高，呼籲民眾無論是否曾經確診，只要距離前次接種疫苗逾12周，都建議要追加BA.5次世代疫苗。