警方派出警犬隊及特勤中隊進行維安工作。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

與傳統告示板相比，這次使用的告示板在夜間更為清楚。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

這次使用的照明設備與小型手電筒相較，更能指引民眾疏散。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

「台北最High新年城-2023跨年晚會」即將登場，結合台北101大樓「360度沉浸式煙火秀」，勢必將吸引大批民眾湧入信義計畫區，為了維護跨年活動安全，使所有參與民眾安心，北市警信義分局在跨年晚會期間，結合北市刑大特勤中隊及新北市警察局警犬隊，全面加強會場及周邊重要建築設施偵蒐清查，防止「毒品」、「刀(槍)械」、「爆裂物」等違禁物品及任何氣球(含波波球、發光氣球等)進入會場，以維護活動及民眾安全。

此外，為防止有心人士伺機利用車輛闖入會場管制區造成危害，信義分局將於周邊重要路口預置大型警備車及改道牌面，強化實體區隔管制，另運用空拍機攔截器干擾未經申准的空拍機飛行，並依法查處。

晚會期間信義分局配合於各服務台旁設置機動派出所，提供交通管制、大眾運輸工具、接駁專車及為民服務等事項。另鑑於日前南韓發生人群踩踏的傷亡事故，信義分局將於活動會場及周邊人潮易聚集區域派員加強巡視監控，並針對主舞台觀眾區及市民南北廣場規劃8組「防踩踏小組」，於活動散場或緊急疏散過程，配合現場工作人員，以哨音、LED舉牌標示、擴音器及強力照明設備等方式，提供明確動線引導民眾離開，如有發現民眾推擠或跌倒情形，將立即介入制止並通報救護單位及時救援。