由旺旺中時文化傳媒所指導，台灣青年創客發展協會主辦，工商時報、詠凌法律事務所協辦的亞洲創新創業發展大賽頒獎典禮暨創業分享會於12月28日圓滿落幕。

大會瞄準生物醫療、IT產業、電商/新商業模式以及元宇宙相關新興產業，這四大類項進行徵件，共收到亞洲各地140餘組團隊項目。經由初賽競爭激烈的評選，選出28件作品進入決賽，再由16位亞洲知名行業專家經過專業、嚴格的審核，通過層層關卡才從中精選出12名得獎團隊。

主辦方表示：在疫情之下，整體經濟環境低迷，各行各業經營條件都更為艱辛，對於剛起步的新創產業更是一大挑戰，大賽對此深表理解，所以攜手在地區域資源，期望建構有利於發展創新思維與培育中小企業的友善創業環境，助力青年勇敢逐夢，激發產業轉型創新動能。而主辦方更是以實際行動取得與矽谷品牌Edison’s co合作，為得獎團隊提供免費的全方位媒體以及運營方面等諮詢服務，希望能成為持續灌溉團隊成長茁壯的養分。

左起創星物聯科技總經理林俊彥、詠凌法律事務所所長林育竹。（圖／主辦單位提供）

同時，頒獎典禮會場上也邀請到2位在創業領域非常具有指標性的成功企業代表分享他們創業的心路歷程。鴻海集團八大智慧生活中物聯網轉投資公司-創星物聯林俊彥總經理，鼓勵青年在梳理出目標道路後，能勇敢、不畏艱辛地將創新思維轉化為具體行動。而長年深耕公司治理與智慧財產權保護的詠凌法律事務所林育竹所長提點新創企業，在鑽研技術的同時也要注意自身法律權益，運用多方技巧才保護自己努力的心血結晶。

艱難方顯勇毅，磨礪使得玉成。亞洲創新創業發展大賽鼓勵更多青年邁開步伐，勇於接受挑戰，大會期望搭建一個健康、開放、積極的環境，並帶動這股正向的創業態度去匯集有願景的青年，形成多元交流的生態圈，促進共榮願景。