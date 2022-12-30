大陸觀察者網30日報導，大陸應急管理部網站消息，應急管理部部長王祥喜29日主持安全防範視訊調度會。強調即將到來的元旦假期，是優化疫情防控政策、經濟社會開始全面恢復的第一個小長假，正處於企業復產高峰、疫情傳播高峰、節日人流高峰疊加碰頭的特殊時段。要準確把握安全形勢變化和特點，採取針對性措施，有力防控應對節日期間各類安全風險。

會議指出，會議要求，要有力防範化解新冠疫情高峰帶來的安全風險。指導醫療機構加強重症室、住院病房、供氧設備、用電設施等安全巡查檢查，及時消除安全隱患；對正在高負荷運行的藥品和防疫物資生產企業以及物流倉儲場所，要派出專人駐企服務；組織專家小組對轄區所有養老院、託管所、兒童福利院等特殊場所上門安全服務。

到崗率低的高危企業要盯緊看牢，對化工、冶金等不間斷生產企業要組織專家加強指導，確保安全運轉；危化品重大危險源責任人要預排專人及時補位，防止漏管失控；礦山、煙花爆竹等企業要確保關鍵崗位人員在崗在位。打擊違法違規行為要力度不減，運用資訊化監控、大資料分析、群眾舉報等多種手段，精準出擊、重拳嚴打，堅決防止盜採礦產資源、非法制售煙花爆竹等引發群死群傷。

會議強調，要落細落實各類災害防範應對措施。要強化雨雪冰凍災害預警和應對，主動會同氣象等部門密切跟蹤災害天氣變化，完善節日期間多部門預警聯動機制；壓緊交通、電力、供暖、通信、能源等部門職責，周密落實保供保暢措施，確保正常生產生活秩序。要嚴防發生重大森林火災，嚴格落實屬地責任，嚴格管控進山入林、野外燒荒，加強野外違規用火網格化巡查和排查整治；消防救援隊伍要在重點地區前置駐防，協助地方科學高效處置火情。

要確保救災救助及時到位，對受災群眾救助情況全面摸排，精準對接實際困難和需求，及時調撥和追加救災資金和物資；積極協調財政部門盡早將中央冬春救助資金發放到受災群眾手中，保障群眾安全溫暖過冬。

同時，高效統籌疫情防控和應急管理工作，安排好節日期間值班值守和備勤力量，始終保持應急狀態，出現險情及時報告和處置；消防救援和安全生產等專業救援隊伍要優化力量和裝備編成，做好訓練生活和搶險救援全程防護，保持隊伍戰鬥力。

應急管理部黨委委員出席會議。北京、山東、湖南、新疆應急管理廳（局），上海消防救援總隊和內蒙古森林消防總隊負責人在會上彙報。