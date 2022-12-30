82歲的巴西球王比利（Pele）因結腸癌導致多重器官衰竭，30日在醫院病逝，整個足球界一同哀悼這位史上最偉大足球巨星，而與比利並稱世界球王的馬拉度納（Diego Maradona），在2年前因心臟驟停而離世，比利當時就替摯友連發兩篇悼念文，「希望有天能在天堂一起踢球」，2人誠摯的友誼感動不少球迷。

馬拉度納因晚年生活習慣不佳，染上毒癮後健康狀況越來越差，2020年11月25日，馬拉度納因為心臟病發過世，享年60歲，這也讓比利痛苦不已，在IG分享多張與馬拉度納擁抱的照片並寫道：「我失去了一位摯友，世界也失去了一位傳奇人物，我還有很多話想說，願上帝給他的家人一些力量，我希望有一天，我們能在天堂一起踢球。」

7天後比利再度於IG發文悼念馬拉度納，「很多人都喜歡拿我們來做比較，你是一個讓世界都為你著迷的天才，是足球場上的魔術師，也是個真正的傳奇，但對我來說最重要的是，你一直是個很棒的朋友，有一顆正直之心。今天我才意識到，如果我們能少一點比較，多一點相互欣賞的態度，世界將會更加美好，因此我想說的是，你是無可比擬的存在。」

「你的人生軌跡以誠懇作為招牌特色，以獨特的方式教導我們必須散播愛，你突然的離去讓我無法親口對你說，所以我只能用文字寫下來：『我愛你，Diego』。感謝你出現在我人生的旅途當中，有天我們會在天堂當中，在同支球隊一起比賽，這也會是我第一次振奮揮臂慶祝勝利，而不是慶祝自己的進球，我也將會再次擁抱著你。」