蔡英文總統27日宣布，從2024年起，2005年（94年次）1月1日以後出生役男，義務役期將從現有4個月改為1年，並配合調高薪資。對此，TPOC台灣議題研究中心昨(29)日公布輿論調查顯示，在此議題上，民進黨獲得超過3千則正面聲量，好感度約0.46；反觀國民黨因內部對於此重大議題出現意見分歧，好感度僅0.39。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，統計蔡英文宣布兵役延長當天，網路輿情對於恢復一年義務兵役的討論內容，並經由五萬多則網友留言風向進行分析。就國民黨、民進黨兩黨在恢復一年義務役議題上的網路正負面聲量以及好感度，調查結果顯示，民進黨政府恢復一年義務役，恐得罪要多服兵役的年輕族群及其家長，並衝擊2024大選，但民進黨獲得超過3千則正面聲量，好感度約0.46；反觀國民黨好感度僅0.39，因內部對於此重大議題出現意見分歧，未正面回答是否支持義務役恢復為一年，在政策公布前更大張旗鼓地在立法院反對實質審查，招致負面觀感。

調查也顯示，聲量聚焦在義務役薪資從6510元調漲至2萬6307元的比例超過37.8％；12.8％認為避免戰爭比較重要，蔡英文應該確保兩岸和平，該聲量居次；第三名則為9.1％認為一年義務役時間合理。