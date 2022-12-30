受到內線交易利空衝擊，高端公司和其母公司基亞今（30日）開盤股價暴跌，其中基亞重挫跌9.3%至32.4元、高端開盤跌7.6％最低來到62.2元。隨後買盤進場，兩家公司股價紛紛收歛，截至上午9點40分，基亞、高端下跌約6%左右。
股票上櫃的高端公司和其母公司基亞公司，爆發內線交易、非常規交易等案，遭檢調兵分16處搜索，約談基亞公司董事長張世忠等18人陸續移送士檢，檢察官漏夜複訊，視涉案情況決定請回、交保等處分。
受到內線交易利空衝擊，高端公司和其母公司基亞今（30日）開盤股價暴跌，其中基亞重挫跌9.3%至32.4元、高端開盤跌7.6％最低來到62.2元。隨後買盤進場，兩家公司股價紛紛收歛，截至上午9點40分，基亞、高端下跌約6%左右。
股票上櫃的高端公司和其母公司基亞公司，爆發內線交易、非常規交易等案，遭檢調兵分16處搜索，約談基亞公司董事長張世忠等18人陸續移送士檢，檢察官漏夜複訊，視涉案情況決定請回、交保等處分。
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