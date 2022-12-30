2022年即將結束，許多人開始規劃年後轉職或準備新計畫，星座專家唐綺陽分享「2023上半年工作運排行榜」，點名6星座工作運極佳，尤其是今年沉寂許久的獅子座，明年可望驚豔眾人，至於雙子座的人生也會更上一層樓。

【工作運勢旺的星座】

▍第3名：獅子、處女

在這之前，獅子有點灰頭土臉的感覺，在一個地方默默耕耘不被看見，沉寂許久，但最近外在環境的變化將讓獅子逐漸被看見，有登台亮相、驚豔眾人的機會，且這個能量到2023年會更大，將有越來越多人欣賞獅子的能力。

處女過去也經歷一段辛苦的時光，雖然實際上有往夢想前進的機會，且也有貴人賞識，但端看有個性的處女自己接不接受。其實處女周遭出現不少機運和貴人，只不過處女是連好的事情都會挑剔的人，建議多聽他人建議，才能真正把握良機。

▍第2名：金牛、摩羯

所有金牛座都有貴人運，雖仍有部分金牛過得不太順，那是因為天王星落命宮，星象能量持續提醒金牛「該改變了」。加上過去2年土星也帶來影響，固執的金牛因此感到困頓，但只要願意轉念，改變自己、開創新的路線，會發現不少機會等著你開啟新局。

2023年對摩羯而言是工作運好轉的一年，摩羯身上有被看見和欣賞的特質，應該好好把握，走向更普世、受世俗喜歡的路線，也建議用更務實的角度評估自己的工作表現，檢視投入的項目是否能賺錢，往這個方向去調整會有所收穫。

▍第1名：雙子、天蠍

受到火星雙子的加持，許多雙子的人生會更上一層樓，時間從2022年7月一直到2023年3月，雙子的事業會發展得更好或開始結婚生小孩；不過這看重的是雙子的人格特質，如果雙子本身正派努力，就會有許多機會降臨，讓事業更提升。

天蠍已經向外界展現了各式各樣的可能性，不過你們需要走有人幫忙的路線，例如尋找或珍惜好的合作夥伴、好的員工，有人幫忙的話，事業格局就會走得更大更穩，因此想徵選好的員工或想開拓更好的事業都仍有機會；另外也會遇到更好的工作類型。

【工作需多多加油的星座】

▍牡羊、天秤

2023年3月會是重要的轉折點，對牡羊來說那時有一個新的能量場。牡羊這階段雖然辛苦，卻也開始慢慢開拓，有很多機會找上牡羊，但你們不一定會接受，因為知道不能再只挑自己爽的來做，而是需要去做別人期待的事情，加上仍在摸索如何選擇，無法衝刺，而讓工作運勢有點平緩。

天秤比較受制於他人的關係，目前天秤在走大清理的路線，因此合作對象方面是否能將不好的送走、迎接好的夥伴進來，都會大大影響天秤的工作運勢。所以天秤的工作運不在於自身，而是關乎他人，不過以長遠來看，天秤後勢看好，因為外部的人際關係和本身實力都很棒，值得令人期待。

▍第2名：巨蟹、雙魚

其實巨蟹是有貴人的，事業運也不錯，然而巨蟹比較多是卡在「自我迷惘」的部分，處在一個「做自己」就得不到貴人，或想要得到貴人，就得為貴人作嫁的兩難局面，這樣的二選一狀況，確實讓巨蟹糾結，情緒較受影響而感到辛苦。

雙魚座比較受限於大環境的狀況，另一方面也會受限於自我狀態，比如說身體健康、或自己有所執著之處，雙魚需要處理的一向不是能力問題，而是情緒問題，情緒沒顧好，在工作上就會比較辛苦一點。

▍第1名：射手、水瓶

過去射手會感到比較困難，是因為一直有火星雙子在影響，許多射手需要應付莫名其妙的突發狀況，或一直被干擾進度，雖然說射手也習慣了，不過這樣的狀況到2023年3月能量場就會好轉，這段期間建議更著重於內部的處理，例如照顧好家人、或身為老闆優先處理公司治理的問題。

水瓶正走在「成為自己」的路上，一路上會遇到各種批評指教、身旁夥伴來來去去的情況，這端看水瓶自身的心理素質是否強大。2023年即將進入水瓶時代，身為鋒頭人物的水瓶，工作上自然需要面對很多變動和挑戰，但這都只是一個過程，經歷高低起伏的磨練之後，水瓶將會重新塑形、煥然一新，變成水瓶2.0。