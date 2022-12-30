新北市板橋區民生路二段與萬板路口27日晚間發生自撞車禍，保大員警巡邏時，發現一輛計程車卡在人行道上，上前關心後發現67歲楊姓駕駛正呼呼大睡，後座還有名酒醉乘客，警方也在駕駛座車門旁發現毒品注射針筒，楊男則是連乘客何時上車的都不知道，離譜行徑讓警方搖頭，訊後依法偵辦。

新北保安大隊第一中隊員警27日深夜執行巡邏勤務，行經板橋區民生路二段及萬板路口時，發現有1部計程車左前車輪卡在人行道上，未熄火停在人來車往的大馬路口一動也不動，警員驚覺有異，擔心駕駛是因天冷而身體不適，立刻上前關心。

而員警發現楊男在駕駛座熟睡，他聽聞警方呼喚才醒來，並神情恍惚的開門下車，警方則眼尖發現駕駛座車門旁有疑似有毒品注射針筒，楊男見罪行曝光、百口莫辯，又因犯法理虧而啞口無言。

更誇張的是，員警還在計程車後座發現一名酒醉乘客，楊男也是一頭霧水，表示不知道何時載到這位客人，乘客則稱昨晚餐敘後，由朋友在路邊攔計程車後上車，自己一上車便倒頭大睡，不知道發生什麼事，就連撞車也沒感覺，後續員警協助該名乘客攔另一輛清醒的運將送其安全返家，全案訊後將楊男依毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。

新北保大呼籲：民眾應遠離毒品，施用毒品傷財也傷身，勿再沉迷毒品，「吸毒一時、毒害終生」，切勿以身試毒；另民眾如有發現可疑或不法情事，請立即向警察機關反映，共同維護社會治安，以保障大家的生命財產安全。