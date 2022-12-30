被封為「龐克時尚教母」的薇薇安魏斯伍德（Vivienne Westwood）於當地時間29日傳出在倫敦家中與世長辭，享壽81歲。她一生為龐克美學增添了不少創意，2年前新冠肺炎盛行時，她透過IG分享居家防疫穿搭，下半身僅穿絲襪辣翻，也有台灣男星透露曾跟她促膝長談一小時。

薇薇安魏斯伍德其旗下設計工作室稍早發表聲明，表示薇薇安魏斯伍德過世時，家人都陪在一旁，世界因為她變得更美好，她從七零年代起為搖滾樂團「性手槍」〈sex pistols〉設計了龐克造型，轟動一時，而新冠肺炎肆虐全球時，薇薇安魏斯伍德曾錄過影片替全球粉絲、第一線醫護人員打氣，也分享自己的「防疫美學」。

當時薇薇安魏斯伍德突發奇想，在品牌官方IG分享連載的居家防疫穿搭照，命名為「Save The World – The Big Picture」，除了可見她在家穿著也相當講究，不時會有皮帶、不規則百褶裙等單品上身，其中一套她還穿了自己品牌的短版上衣加皮帶，披上長袍，下半身卻什麼都沒穿，僅穿了膚色絲襪，重點部位出現楓葉設計圖案，巧妙遮住私處，讓人看了相當害羞。

周湯豪自曝曾與薇薇安魏斯伍德聊天一小時。（圖／中時資料照片）

薇薇安魏斯伍德過去曾當過小學老師，被搖滾傳奇Malcolm McLaren影響才踏入時尚界並開創自身品牌，她作品風格大膽，連私生活也很轟動，曾與小她25歲學生Andreas Kronthaler交往，被封為全世界最叛逆的龐克教母，不少藝人更是她的粉絲，台灣男星周湯豪今年5月發文分享「關於我可能讓你很意外的point」，除了自曝「曾被韓國公司簽約成為Super Junior 一員」，更分享「Vivienne Westwood本人握著我的手聊了一小時」，讓其他網友相當羨慕。