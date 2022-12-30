中國外交部27日宣布2023年1月8日起邊境大解封，對此，各國繃緊神經，就怕大量陸客出國造成自己國家新一波疫情大爆發，日本日前宣布針對從中國赴日、7天內去過中國的「所有人員」，須持PCR陰性證明入境，並實施入境檢測，北韓更直接禁止中國公民入境，現在南韓也宣布跟進。

據《韓聯社》和《路透社》（Reuters）30日報導，南韓國務總理韓悳洙今天（30日）宣布，中國入境旅客登機前、抵達仁川國際機場後，皆須PCR檢測，目前此措施暫訂實施至明年2月底。

隨著中國從清零政策轉變，並在新病毒病例重新出現的情況下放寬檢疫規則，其他國家也感到緊張，先前在對可能出現的新變種的擔憂不斷增加的情況下，過去幾天一些專家建議，南韓國政府也應該加強檢疫，像日本和美國那樣強制要求對中國入境者進行PCR測試，今天南韓政府正式宣布跟進。

韓總理當天在首爾政府大樓主持的新冠肺炎中央災難安全對策本部會議上說：「政府為了防止中國新冠肺炎疫情惡化導致國內擴散，不可避免地要加強一些防疫措施。」

韓總理說：「從（中國）入境前48小時內透過PCR檢查或24小時內透過快速抗原檢測確認，才能登機。」而且說「入境後一天之內必須進行PCR檢查，最大限度地阻擋社群傳播。」