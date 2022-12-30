「龐克教母」薇薇安魏斯伍德（Vivienne Westwood）於12月29日過世，她的同名服裝向來是女企業家的最愛，風格前衛的套裝以合身剪裁與壂肩設計著稱，賦予女人權威與力量，但融入斜裁與不對稱元素，又不會顯得呆板無聊，在台灣為永三代理。

「龐克教母」薇薇安魏斯伍德畢生關心環保與國際政治。（Vivienne Westwood提供）

薇薇安魏斯伍德畢生支持環保、主張女權，也關注國際政治，是個不折不扣的龐克族，為了支持環保，她曾直言批評時尚是垃圾，呼籲大家減少買衣，為了替氣候變遷發聲，她還曾剪掉一頭紅髮，剃了大光頭宣示力挺，是個性情中人。

「龐克教母」薇薇安魏斯伍德去世， 享壽81歲。（Vivienne Westwood提供）

多年前台北美術展展出「Vivienne Westwood作品展」，薇薇安魏斯伍德曾翩然訪台，筆者有幸專訪到她本人，她的招牌紅髮雞窩頭和慘白粉妝，接近細看，又是另一番情景。其實外表叛逆龐克的她，內心溫柔體貼，像個叨叨絮絮的英國老太太。

她來台時的場面盛大，派對邀請函一票難求，還被台灣媒體一路跟拍，受到巨星般的熱烈歡迎，讓她很感動。她說，台灣學子勤學好問、尊師重道，反觀她在柏林大學的學生，不是蹺課就是打瞌睡，讓她很傷心，她決定再也不教書了。果然Vivienne Westwood返回歐洲後，就辭掉她在柏林大學的教職，專心在她時尚事業上。