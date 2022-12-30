就讀五常國中的學生小君（化名）因父母、婆媳關係不佳，加上母親罹癌，總處在害怕失去的恐懼之中，更曾出現拒學情況，她在輔導老師曾資容陪伴下走過徬徨期，現在每天都願意進校，也正為未來職涯做準備。

台北市政府教育局日前舉行2022台北市杏壇芬芳表揚典禮，以表彰具有熱忱與貢獻的教育工作者，共有88件事蹟獲得表揚，曾資容輔導小君的案件即屬其一。

曾資容輔導過的個案小君在家排行老二，上有姊姊、下有弟弟，三姊弟就學狀況從國小開始即有不穩定情形，即便學校輔導室介入，他們對於輔導人員的印象卻是虛偽、矯情。

小君則被夾在父母、婆媳間的衝突裡，加上母親罹癌，她經常處在恐懼中，「我擔心我來學校後，媽媽怎麼了，我來不及回家看她最後一面」。她在曾資容的陪伴與等待之下，終於在九下出現變化，願意每天進校。

教育局說，曾資容打鐵趁熱，首先於校內召開個案會議，讓師長了解小君拒絕的原因，彈性處理她的成績，此舉讓小君體會到師長認真的態度，提升她進校意願，輔導室則同步規畫烹飪、手工藝、學科等課程，讓小君職涯探索。

為了不讓小君受姊姊的拒學情形影響，台北市學生輔導諮商中心則連結各方資源召開聯繫會議，相關人員分享案姊妹學習近況，共同思考未來輔導策略。

教育局指出，在各方資源幫助下，小君漸漸出現改變，不只自動尋求學習資源，更開始關心周遭人事物，重新返回國中生活，她的姊姊、弟弟看見小君的變化，也開始穩定就學。

曾資容說，她沒有絢麗的諮商技巧，沒有諄諄教誨的人生道理，只有等待、陪伴、同理與同在，靜靜等待學生長出力量。