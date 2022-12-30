把魚鱗變成仿生纖維技術的獨家研發者侯二仁，2019年騎乘電動滑板車因道路凹陷摔癱，他提告求償，台北地方法院認定，他騎乘滑板車經過凹陷處時亦無明顯減速情形應自負80％責任，但台北市新建工程處因設置或管理有欠缺須賠償467萬6955元，可上訴。

侯提告主張，他在2019年1月28日下午2點多，騎乘電動滑板車停下等待紅燈欲過馬路前往科技大學停車場取車時，因路段路面不平且有坑洞、高低差，致滑板車前輪撞到坑洞，身體越過系爭滑板車把手撞擊到路邊電桿基座螺帽後失去知覺。

他說，自己送往醫院進行長達近10小時之手術急救後，頭部外傷併頸椎脊髓完全損傷及四肢癱瘓、頸椎第3-7節狹窄等傷害，住院治療後，因中樞神經系統機能極度障害，終身不能從事任何工作，頸部以下仍四肢癱瘓，需專人24小時照護，並領有身心障礙證明。

侯說自己是台大工業工程研究所畢業、博士班修習中，更是名謦享譽國際之「UMORFIL®優膚美®」仿生纖維技術之獨家研發者，研發將魚鱗用在紡織品之技術後，前景一片看好，國內外廠商競相與原告合作，未料因此傷害後致原告四肢癱瘓生活無法自理。

侯表示，事故之發生是肇因於路段有系爭凹陷所生，台北市新工處作為設置或管理機關，顯無以積極並有效為足以防止危險損害發生之具體措施，因此所生之損害，應認係管理有欠缺，須賠賠償責任。

台北地院審酌侯男使用在公園、廣場之滑板車行駛於道路並有向人行道方向行駛，本有一定之危險性，他跌倒後竟飛撞該電線桿基座致癱瘓，顯見駕駛滑板車之速度非慢，他應就事故應自負80％責任，新工處減輕其賠償責任80％後，判賠467萬6955元。