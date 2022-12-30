義大利總理梅洛尼今天召開首次記者會，談到COVID-19疫情、能源、俄烏戰爭、政府體制等議題，以及對申辦2030年世博會的看法。這場記者會歷時3小時。

這是義大利歷史上首位女總理召開的年終記者會，備受矚目，國內外媒體45位記者出席。記者會上午11時30分開始，梅洛尼（Giorgia Meloni）首先報告新政府上任兩個多月來的政策，之後回答10幾個提問，她開玩笑說3小時的記者會看起來像電視馬拉松。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情上，梅洛尼說：「對於COVID-19，我們會立即為新形勢採取行動。」義大利衛生部長斯基拉奇（Orazio Schillaci）昨天宣布，所有從中國入境者均須接受強制性COVID-19檢測。梅洛尼今天呼籲歐盟採取相關措施。

就能源議題上，梅洛尼表示義大利目前仍處於緊急情況，政府對相關家庭、企業能源的補助每月花費高達50億美元。由於俄羅斯2月入侵烏克蘭，歐洲各國必須降低對俄國的能源依賴。梅洛尼說如果義大利能源政策能改變，將資源最適化，那麼資源就可運用到其他地方，如青年、企業，提高就業率等議題上將資源做最有效的運用。

關於申辦2030年世界博覽會，梅洛尼談到，舉辦2030年世博會不僅是羅馬市政府的目標，整個政府也會盡全力去支持羅馬成為主辦城市。有永恆之稱的羅馬是相當好的候選地，這也是國家的大好機會。

梅洛尼說：「作為義大利人和羅馬人，我相信2030年世博會是個很好的機會。」對於那些曾聲稱義大利和羅馬對新型冠狀病毒沒有足夠抗體去因應大型活動的人，她回應：「我們都有抗體，這是一個很好的機會。」和平、包容、尊嚴以及反一切形式的歧視，將是義大利申辦2030年世博會的核心主題。

羅馬市長嘉提葉里（Roberto Gualtieri）之後在社群媒體肯定梅洛尼申辦世博會的決心，他說總理的確大力支持羅馬申辦2030年世博會，且態度積極。

談到內閣中聯合執政的幾個政黨的關係，梅洛尼說相信她在政府中的盟友，雖然各政黨的理念有差異，有爭論是常見的事。內閣內部各政黨之間就政策方向討論，整體來說有一定的共識。她補充：「我相信我的盟友。我不是為了生存，而是為了做事。」

就政府體制上，梅洛尼表示在她任內，透過國會同意，將政府體制改為總統制是首要任務。9月大選前媒體報導，梅洛尼在政見中談到總統應改為直接選舉，認為可帶來政治穩定，有助經濟發展。（編輯：郭中翰）1111230