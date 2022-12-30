今年最大獎「大樂透」頭獎彩金4.85億元，11月8日開在屏東市大同北路「喜來發彩券行」開出，由一人獨得，業者透露，這名億萬富翁已經兌獎，幸運的是他僅花50元電腦選號就中獎，堪稱天選之人。

業者表示，雖然不知中獎者是誰，猜測是常客機率很高，因為當時獎金逐期累計，不少人都隨手就來買一張，不是當地人，就是熟客。

彩券行老闆也提到，開獎前幾天，店內常有壁虎爬來爬，一次出現好幾隻，可能就是因此帶來好運、財運。