不少人擠破頭都想進台積電工作。一名網友分享，曾遇過一位從聯電跳槽到台積電的工程師，對方表示在台積電工作比在聯電操勞2到3倍，但薪水卻沒有多到2倍那麼多，感覺CP值不高，引起網友討論，不少過來人表示，要爽就不要去台積電，多數人進去都是為了那份能提早退休的高薪。

一名網友近日在PTT上分享，他曾遇到一個曾在聯電工作過，後來跳槽到台積電的工程師，他問對方「在GG（台積電）和二哥（聯電）工作哪個比較累？」沒想到對方毫不猶豫地說當然是台積電，並大呼台積電比聯電操勞多2到3倍，但薪水卻沒有高到2倍以上。

該網友表示，按照對方的回答來看，感覺去台積電工作的CP值沒有很高，但是怎麼還是一堆人趨之若鶩，擠破頭都想進去台積電工作，因為若把年薪除以工作時數，再加上疲勞與壓力指數，這樣算下來的工作CP值感覺比聯電、台灣先進等都還要低。

貼文引起網友討論，不少人坦言要爽絕對不會去台積電，但如果是向「錢」看齊，那就不好說。「台積電雖然CP值不高，但是薪水絕對夠高」、「要爽不會選台積電，去的都是為了多賺點，可以提早退休」、「年薪2倍，存的錢可能是3倍」、「CP值確實不高，但總價很高，人終究還是需要很多的錢」。

另也有人表示，去台積電工作要挑對部門，不是所有的部門都會發財，也不是所有的部門都會瘋狂加班，也是有部門可以準時上下班，「所以說挑對部門很重要」、「有的部門還是相對輕鬆」。