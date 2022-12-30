陸網在年關將近時，屢屢傳出驚天爆料。近期一則「網傳明年一線頂流女明星官宣生子」的話題在微博上瘋傳，讓不少網友爭相猜測是何人?有人便將焦點放在迪麗熱巴身上。對此，她在個人社群平台上曬出一系列生活日常照片，更以中空裝的打扮現身，巧妙回擊懷孕傳聞。

多家八卦媒體在28日於陸網同時爆料，指稱：「2023年將會有一線頂流女明星官宣生子。」更直言：「月份越大越遮不住。」消息一出，火速衝上陸網熱搜榜。對此，不少網友紛紛各顯神通，以顯微鏡般的眼睛開挖該篇爆料指稱何人。對此諸如女星楊冪、迪麗熱巴、關小彤、趙麗穎都紛紛無端躺槍，屢遭網友質疑。豈料，近期甚少有活動的迪麗熱巴更成為大眾目光焦點，而時隔一個月曬出的聖誕節近照更巧妙避開下半身，引發網友熱議。

對此傳聞，迪麗熱巴在昨(29)日於微博上突曬出一系列生活日常照片，並放上去運動的裝扮，只見照片中，她以白色短馬甲搭配藍色外套與休閒褲子的造型亮相，「中空裝」的打扮讓她的馬甲線尤為明顯。纖細的腰身曲線更讓懷孕傳聞不攻自破。

迪麗熱巴在微博曬出一系列照片，更以「中空裝」造型亮相。(圖／翻攝自迪麗熱巴微博)

照片一出後在網路上掀起熱議，網友們爭相留言表示：「這馬甲線比我的人生規劃還清晰」、「姐姐真棒！對得起我們的喜歡。」更有粉絲以「迪麗熱巴說吃飽喝足去運動」的話題澄清此前未有活動是因為有其他工作，駁斥她為了隱藏懷孕事實的謠言。