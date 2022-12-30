台中豐原區工廠29日晚間傳出火警，此次火災造成6名人員傷亡，其中四位死者分別是送中國醫的賴男、張男、送豐原醫院邱男以及送慈濟醫院黃男。另一名送往中國附醫的黃姓傷者，院方30日表示，黃男燒燙傷面積達50％，有腔室症候群經手術減壓，使用升壓劑，持續治療中。

台中市豐原區東洲路186巷工廠傳出大火，台中市消防局晚間19時36分接獲報案立即派遣第一大隊、豐原、神岡、豐南、潭子、后里等6單位，共26輛消防車、66名人員前往搶救。（本報資料照）

台中市豐原區東洲路186巷工廠傳出大火，台中市消防局晚間19時36分接獲報案立即派遣第一大隊、豐原、神岡、豐南、潭子、后里等6單位，共26輛消防車、66名人員前往搶救，由消防局長孫福佑在場指揮搶救，並於晚間20時32分火勢撲滅。

黃男外甥29日晚間先趕到中國附醫，他表示，黃男家中有1子1女，平時都是黃男獨自照顧，不知怎麼會發生這樣的事。（本報資料照）

現場分別救出6人，其中46歲黃男、41歲賴男及33歲張男皆送至中國附醫搶救；中國附醫指出，賴男及張男送抵時無生命跡象死亡，邱男及黃男也搶救不治。另一名黃男則插管全力急救後送入加護病房治療中。

中國附醫30日指出，黃男燒燙傷面積達50％，有腔室症候群經手術減壓，使用升壓劑，目前持續治療中。

黃男外甥29日晚間先趕到中國附醫，他表示，黃男平時於電風扇工廠內負責的工作是組裝馬達，家中有1子1女，分別是國小和幼稚園，平時都是黃男獨自照顧，不知怎麼會發生這樣的事。