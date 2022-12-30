高市大寮區保福路一處鐵皮廠房昨(29日)發生1死1傷槍擊案，各轄區分局均接獲通報，全力緝捕一名也是製毒集團內綽號「黑仔」的凶殘槍手。無獨有偶，仁武分局大社分駐所一名巡佐昨天中午準備執行勤務前進行清槍，卻忘記卸下彈匣誤擊1槍當場嚇壞同仁，分局已將巡佐記過一次懲處。

根據調查，仁武分局大社分駐所一名巡佐，昨(29日)服12至14時巡邏勤務，於11時58分許依規定領用槍彈服勤，惟於清槍區清槍時，不慎誤擊子彈一發，彈頭留於清槍桶內，未造成損傷。

仁武分局督察組調查，該所有依規定設置清槍區及清槍桶，但巡佐一時疏失誤擊發子彈，所幸清槍扣板機時，槍口朝向清槍桶內，未造成損傷，該員未遵守相關清槍程序，本分局核予該員記過一次懲處。

仁武分局表示，將加強本分局教育訓練，督促外勤單位落實「員警出(退)勤領(繳)械彈暨安全清槍操作程序」，防止是類事件發生。