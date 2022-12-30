咳嗽發生機率高，但常被認為只是小問題，家醫科醫師何一成指出，咳嗽之所以難治療，就是因為原因複雜，必須經過詳細的問診及相關理學、影像檢查，找出致病機轉後，才能消滅惱人的咳嗽。

因為咳嗽的常見性，除了醫院處方藥外，不論在藥局、藥妝店、甚至是便利商店，都能在明顯的架位上看到標榜「止咳化痰」的成藥或保養品，這也顯示多數人在處理咳嗽上的基本態度：先吃成藥／保養品，久治不癒下，才會心甘情願到醫院接受檢查。

不過，當出現咳嗽症狀時，就應該馬上吃止咳藥，將咳嗽止住嗎？胸腔內科主任醫師周明文指出，當感冒接近尾聲，氣管內雖然已無痰液，但因為先前的發炎，導致氣管異常敏感。此時只要有些許的刺激，如冷空氣等，就可能導致劇烈的咳嗽。這種沒有痰液的乾咳並無保護身體的功能，卻造成當事者相當的困擾，此時就是使用止咳藥的最佳時機。

一般人多以為化痰藥可以把痰化為無形，其實這是天大的誤會。化痰藥只會稀釋黏稠的痰液，讓病人比較容易將痰咳出。因為濃痰被稀釋，有時候痰量反而會增加。它絶不會令痰液消失無踪。氣管內的痰液，還是必須將它咳出體外，才是最佳方法。

總之，没有痰的乾咳，是使用止咳藥的時機。痰液很濃稠，不易咳出時，則是使用化痰藥的時機。所以理論上，止咳藥與化痰藥是不應該同時併用的，因為你不可能同時擁有乾咳及濃稠的痰。

●若是過敏體質 久咳不治恐釀氣喘

不少人也會擔心，咳嗽拖久了不治療，會演變成氣喘嗎？何一成說明，氣喘的原因複雜，但絕大多數是因為患者屬於過敏體質，而咳嗽是其症狀的表現，但也有部分患者是因呼吸道感染，加上本身是過敏體質，當脆弱的氣管碰上病毒入侵時，可能造成病情加重，導致氣喘發生；因此，咳久了還是要趕快去看醫生，適時使用抗發炎的藥物，早日治癒呼吸道感染疾病。

●止咳藥治標不治本 盡快就醫是關鍵

對於慢性咳嗽來說，何一成指出，止咳藥只是治標不治本，但許多患者因長期服用變成心理依賴，反而對身體不好；建議患者將止咳化痰藥物當作「救急」藥方使用，除非是醫師開立的處方藥，不然只留待嚴重影響生活品質時再吃，最重要的還是找出造成咳嗽的主要原因。

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