新光金(2888)子公司新光銀行主辦霖宏科技(5464)旗下霖雲國際開發股份有限公司5年期聯貸案，聯貸資金用於支應阿里山英迪格酒店興建及營運周轉。該案原預計募集新台幣8億元，超額認購達新台幣10億元，最終以8億元結案。

霖宏科技旗下霖雲國際開發花費10年設計規畫並取得環評許可，斥資約13億元投資興建並委託全球知名洲際酒店集團（IHG）以精品奢華酒店品牌「英迪格(Indigo)」營運管理，未來可藉由洲際酒店集團擁有全球1.2億個會員資源，為飯店帶入國內及國際觀光客源。

阿里山英迪格酒店為阿里山30年來最新開業飯店，是台灣目前海拔最高的國際品牌潮酒店。阿里山英迪格酒店建築體由台灣知名的半畝塘公司設計，室內設計由新加坡國寶級設計公司Ministry of design (MOD)操刀規畫設計，以阿里山的自然歷史與人文風景為靈感，打造充滿鄰間文化的室內空間，興建地上6層、地下2層(阿里山地區唯一有地下停車場的飯店)、共84間客房精品飯店。

本次聯貸案獲得5家銀行同業的熱烈支持，新光銀行為本案主辦行暨額度管理行，華南銀行擔任文件管理行，另外，共同主辦銀行有華南銀行、國際票券及中華票券，協辦銀行則有日盛銀行一同參與。