檢調偵辦「史上最大銀行詐貸案」潤寅集團詐貸銀行400億元案，查出合作金庫、台企銀有「內鬼」包庇！

台北地檢署認定，前合庫董事長廖燦昌，因任職台企銀董事長時認識潤寅負責人王音之，多次收受王女高檔水果禮盒，之後王請託廖在潤寅向合庫貸款案給予協助，廖2016、2017年間要求下屬配合潤寅提高授信額度，共計核貸1100萬美元，造成合庫損失台幣2.9億；另前台企銀南京東路分行領組劉麗雪，也44度收受王音之贈送總價28萬多元的水果禮盒、3.1萬奠儀，包庇潤寅詐貸，致台企銀損失1500萬元美元。

北檢30日依《銀行法》特別背信罪、《刑法》偽造文書等罪起訴廖燦昌、時任副總黃伯川、協理陳世卿、雙連分行經理、襄理、專員及台企銀人員劉麗雪共14人，檢方痛批廖燦昌多次配合潤寅，無視風險指示下屬撥款，置專業倫理不顧，還卸責推給下屬，毫無悔意，為促使公股銀行董事長嚴守法紀，維護股東權益及金融秩序，建請法院從重量刑。

這已不是廖燦昌第一次遭檢調查辦，他另在合庫董事長任內，涉嫌以公股銀行資金協助遠航董事長張綱維貸款，連帶土銀董事長黃伯川、合庫銀總經理陳世卿，也分別因時任合庫副總及授信管理部協理經手這項放貸案，3人均遭北檢起訴，創下史上公股行庫首度有董總在任內遭到起訴，震驚金融圈。廖並因該案請辭第一金控董事長獲准。

至於潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫妻，最高法院去年判楊、王2人有期徒刑25年、27年確定，2人已入獄服刑。