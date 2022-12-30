由於公開批評小甜甜私生活有狀況，導致宋逸民主理的「藝起發光」協會成為眾矢之的，資深美食醫藥記者王瑞玲過去也是該協會前教友，近日更親自出馬質疑協會在太魯閣列車意外時做「假見證」，未料引來部分網友點出王瑞玲與全嘉莉過去的紛爭，見此王瑞玲怒回不知道這兩件事有何關係，「勸你收回，我已截圖，這名網軍」。

資深美食醫藥記者王瑞玲先前發文表示曾是「藝起發光」的副總理事，去年太魯閣列車事故時，協會曾發文表示本來要坐這班車，慶幸逃過一劫，王瑞玲則說：「事實是……國度事業根本就沒有訂那班出事的列車，從一開始就是要坐遊覽車去花蓮」，「很多屬靈家人在不知情的情況下，做假見證」。

王瑞玲回應網友。（圖／翻攝自王瑞玲醫藥美食記者臉書）

之後有自稱助理導演的知情人士反駁此說法，曬出行事曆指出原本真的要搭火車去，是因為訂不到火車才臨時改搭遊覽車，王瑞玲則曬出新聞回應當時逢清明返鄉時期，被要求實名制訂票、搭乘，「沒有符合條件，怎麼訂？連當地政府都沒辦法幫忙！你當連假的遊覽車都是UBER嗎？」打臉對方解釋。

王瑞玲透露已經有網軍出動。（圖／翻攝自王瑞玲醫藥美食記者臉書）

見此，有網友說教友們就是訂不到，沒想到沒訂到後來出事了，「說是假見證，是不是太過了？」王瑞玲回：「必須配合國度事業」，另有人曬出王瑞玲先前的官司糾紛，王瑞玲怒回：「問這件事和現在講的事有關嗎？又想亂帶風向了嗎？你知道這件事所有的真相嗎？勸你收回，我已截圖，這名網軍」。