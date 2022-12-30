櫃買中心表示，竟天生物科技公司（6917）在昨（29）日送件申請登錄興櫃一般板股票。

根據櫃買中心資料顯示，竟天生技成立於2008年7月間，董事長兼總經理為王藹君，主要經營業務是新穎藥物傳輸系統、新劑型開發、利基學名藥開發等，送件時資本額為3億4,772萬元，產業別是化學生技醫療業。竟天生技2021年業績，營收1,331萬元，稅前虧損3,710萬元，每股虧損1.45元。

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